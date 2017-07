Nach dem Schwimmen erstmal eine Runde aufs Rad: Beim Challenge Roth müssen die Teilnehmer nach ermüdenden 3,8 Kilometern im Main-Donau-Kanal auf die 180 Kilometer lange Radstrecke. Das Highlight war dabei wieder der Berg der Berge in der Triathlon-Welt: Der Solarer Berg in Hilpoltstein.

Um 6.30 Uhr hieß es auch heute wieder ab für alle Triathleten: Ab in den Main-Donau-Kanal, um die erste Etappe des Challenge Roth hinter sich zu bringen. Nach 3,8 Kilometern ging es für die Sportler dann aufs Rad.

"Nur zum Spaß und nur für Mädls" lautet das Credo beim Challenge Woman, der im Vorfeld zum großen Triathlon-Event in Roth stattfand. Rund 2000 Frauen liefen am Samstag in pinken Shirts eine fünf Kilometer lange Strecke. Davor und danach gibt es Massagen, Kosmetik und Prosecco. Na dann, Stößchen!