Kränzleinsberg: Hofstetten droht Verkehrskollaps

Während der Abflachung der Kuppe wird Verkehr durch Hilpoltsteiner Ortsteil geleitet - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Eigentlich sollte die Kuppe des Hilpoltsteiner Kränzleinsberges schon nach dem Challenge am 1. Juli in Angriff genommen werden. Mittlerweile will das Staatliche Bauamt mit der Kuppenabflachung 2020 starten.

Die Kuppe des Kränzleinsberges soll abgeflacht werden. Die Umleitung des Verkehrs müsste dann durch Hofstetten führen. © Harry Rödel (Archiv)



Die offizielle Begründung für diese Maßnahme gab im Oktober 2017 das vom Staatlichen Bauamt beauftragte Spalter Planungsbüro Klos in einer Sitzung des Stadtrates ab: Dieser Abschnitt der Staatsstraße 2225 Heideck - Hilpoltstein sei "gefahrenträchtig", meinte Dieter Kamm von Planungsbüro aus Spalt. Auch bei einem Gespräch mit einem Vertreter des Straßenbauamtes seien die Worte "nicht ungefährlich" gefallen. Hier würden nicht mehr und nicht weniger Unfälle passieren als sonstwo im Stadtgebiet, erklärte er gestern auf Anfrage unserer Redaktion.

Nur: Warum soll die Straße bei diesem Status Quo trotzdem entschärft werden? Darauf habe er keine Antwort bekommen.

Laut Planung würde die Straße künftig 7,50 Meter statt 6,20 Meter breit sein. Auch ein Geh- und Radweg auf der rechten Seite (von Hilpoltstein kommend) ist geplant. Dieser soll kurz vor dem Abzweig nach Hofstetten enden. Rund 1,8 Millionen Euro (Stand 2017) will sich das Staatliche Bauamt dieses Projekt kosten lassen. Die Verzögerung der Baumaßnahme sei einer zähen Planung und zähen Grundstücksverhandlungen geschuldet.

Komplettsperrung

Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ist es natürlich auch bei dieser Baumaßnahme. Denn wenn die Abtragung der Kuppe des "Hausberges" tatsächlich kommt, müsste dieser Abschnitt der Staatsstraße wegen der Bauarbeiten komplett gesperrt werden. Und zwar vom Sommer 2020 (wahrscheinlich nach dem Challenge-Triathlon) bis zur Winterpause. Die Arbeiten würden dann im Frühjahr 2021 fortgesetzt, sagte Bürgermeister Markus Mahl. Auf acht bis neun Monate schätzte Kamm im Oktober 2017 die Bauzeit ein. Mahl geht davon aus, dass das Straßenbauamt während der Winterpause einen provisorischen Belag auflegt, um den Verkehr wenigstens phasenweise wie gewohnt rollen zu lassen.

Am stärksten betroffen von dieser Mega-Baustelle seien die Hofstettener Bürger. Denn durch diesen Ortsteil werden die Pkw und Lkw auf ihrem Weg nach Heideck oder nach Hilpoltstein rollen.

Er geht davon aus, dass Hofstetten "relativ viel Verkehr" erwartet. "Das ist nicht von der Hand zu weisen", sagte er gestern.

hr