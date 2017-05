Kreis-Metropole Roth: Von kleinen und großen Zielen

Der Verein plant von "guter Fee" über Schexs bis zur Hochschule - vor 1 Stunde

Rund 100 Tage sind seit seiner Gründung vergangen, jetzt meldet sich der Verein Kreis-Metropole Roth mit ersten konkreten Planungen. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden Helmut Mader.

„Rammer Demmer“ heißt es am Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, in der Kreisstadt wieder, nun unter der Ägide des Vereins Kreis-Metropole Roth. © Foto: Archiv/Tschapka



„Rammer Demmer“ heißt es am Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, in der Kreisstadt wieder, nun unter der Ägide des Vereins Kreis-Metropole Roth. Foto: Foto: Archiv/Tschapka



Helmut Mader steht dem Verein Kreis-Metropole Roth vor. © Foto: Scherbel



Helmut Mader steht dem Verein Kreis-Metropole Roth vor. Foto: Foto: Scherbel



RHV: Im Januar hat sich der Verein Kreis-Metropole Roth unter großer Anteilnahme gegründet. Bisher war es aber noch ziemlich still um Sie. Warum?

Helmut Mader: Weil wir so fleißig waren. Wir haben gedanklich geordnet, was unsere Aufgabe für Roth ist. Die beruht auf drei Säulen: Erstens Projekte, die wir selbst machen, zweitens Projekte mit anderen und drittens Vorschläge an die Stadt.

Zum Beispiel?

Mader: Ein Beispiel für eigene Projekte sind die "Rother Schexs", die wir ab September zum Binden von Kaufkraft in Roth einführen, außerdem die Zusammenarbeit mit Organisationen und Interessengruppen von Jugend bis Senioren, Handel und Industrie. Bei Projekten mit anderen soll zum Beispiel die Nacht der Ausbildung dazukommen.

Die die Unternehmerfabrik heuer schon nicht mehr veranstaltet.

Mader: Ja, wir hätten sie 2017 bereits übernehmen sollen, aber das ist noch zu früh für uns, um sie wirklich gut zu machen. Für nächstes Jahr wollen wir uns aber darauf vorbereiten.

Denn man muss vorwärts denken: An die Ausbildung der Jugend. Eine Hochschule in Roth, die junge Leute mit Quali zum Bachelor und Master führt, wäre zum Beispiel ein Fernziel von uns. Das gehört allerdings zu den Projekten der dritten Säule, darüber können wir nicht entscheiden.

Das ist dann schon ein Großprojekt.

Mader: Aber es dauert auch sehr lang bis dahin. Dafür ist ein langer Atem nötig. Manche Dinge sind dagegen sofort machbar wie zum Beispiel "Rammer Demmer", die Kunst-und-Krempel-Aktion mit der Stadt am Freitag und Samstag. Die trifft zwar nicht unbedingt den Kern unserer Arbeit, aber sie ist ein guter Anfang und gut für die Innenstadt.

Was ist denn der Kern Ihrer Arbeit?

Mader: Events sind es eigentlich nicht. Davon gibt es 750 in der Stadt, also fehlt es daran nicht. Aber das Etablieren einer Gesamt-Hochschule in Roth ist so ein Kern. Es bedeutet Chancengleichheit für alle, wenn auch diejenigen, die keine Hochschulreife haben, sich bis zur Hochschule vorarbeiten können — und zwar in Roth. Wir wollen die Jugendlichen motivieren und an die Region binden, damit Intellekt und Wissen in Roth gehalten werden.

Ihr Verein propagiert ein "Wir-Gefühl". Doch ein Hochschulprojekt würde davon nur einen kleinen Ausschnitt abbilden.

Mader: Deshalb machen wir auch Sachen wie "Rammer Demmer" oder ein Bürger-Picknick am Sonntag, 30. Juli, im Stadtgarten, wo Bürger sich treffen: Man mietet einen Tisch, dekoriert ihn und feiert zusammen. Das Geld, das unser Verein für das Vermieten verdient, geben wir wieder für einen guten Zweck in der Stadt aus, etwa für die Ausstattung in einer Kita.

Apropos Geld: Wie viel Geld haben und brauchen Sie wofür?

Mader: Das meiste kommt aus den Mitgliedsbeiträgen. Die Hälfte der bisher 80 Mitglieder sind Einzelpersonen, die 50 Euro Jahresbeitrag bezahlen. Die andere Hälfte sind Firmen, die zahlen deutlich mehr. Aber einige große Firmen fehlen uns noch, da hoffen wir noch auf Zuwachs. Neben diesen Beiträgen erwirtschaften wir aus dem Verkauf der "Rother Schexs" dann drei bis vier Prozent. Eingesetzt wird das Geld im Moment vor allem für Öffentlichkeitsarbeit, dann für Produktion und später Reinigung der Karten-Schexs und für unsere eigenen Räume.

Wo sind die zu finden?

Mader: Wir wollen in die ValentinPassage einziehen, vom Marktplatz aus gleich vorn rechts. Dorthin kann dann jeder jederzeit kommen, mit uns sprechen, Schexs kaufen.

Arbeiten Sie mit anderen Vereinen und Organisationen wie etwa dem OHA zusammen?

Mader: Natürlich gibt es von beiden Seiten den Wunsch nach Zusammenarbeit, auch ein Zusammengehen wurde überlegt, besser und bunter ist es aber, die Initiativen nebeneinander bestehen zu lassen. Sie konkurrieren ja nicht miteinander, sondern ziehen an einem Strang. Das Ziel ist eine liebenswerte, herzliche Stadt.

Dazu gehört auch das Projekt "gute Fee" mit dem Jugendhaus: Geschäfte, Praxen oder Restaurants zeigen mit einem Aufkleber an Tür oder Schaufenster, dass sie für hilfesuchende Kinder da sind. Egal ob Toilette, Pflaster fürs aufgeschlagene Knie oder ein Telefon, um die Mama anzurufen — die Betriebe verstehen sich als Stützpunkt für die "Notfälle" der Kleinen.

Welche weiteren Pläne hat der Kreis-Metropol-Verein?

Mader: Wir führen viele Gespräche mit Bürgermeister, einzelnen Mitgliedern des Stadtrates und Verwaltung: Zum Beispiel stellen wir die Frage, warum die Stadt Roth die Valentin-Passage nicht kauft. Dann könnte sie bestimmen, ob sie dort eine Schule oder ein Restaurant haben will. Oder die Frage nach Parkplätzen auf dem Marktplatz: Dafür wäre ein Parkleitsystem nötig. Und wenn schon, dann sollte man E-Autos bevorzugen. Solche Vorschläge kommen von uns.

Sehen Sie sich also als ThinkTank für die Stadt?

Mader: Ja, so lässt es sich sagen. Denkfabrik hört sich anmaßend an, aber auch so sehen wir uns. Und dazu gehört natürlich auch das Nachdenken über ein Hallenbad: Dass Roth ein solches Freizeitangebot braucht, steht für uns außer Frage, aber als Projekt steht das noch nicht in vorderster Reihe.

Interview: CAROLA SCHERBEL