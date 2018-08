Kreisklinik Roth: Üben am Simulationsmodell im Patientenzimmer

LANDKREIS ROTH - Der Förderkreis der Kreisklinik in Roth unterstützt die "Initiative Pflegewerkstatt" an dem Krankenhaus und finanziert eine Pflegesimulationspuppe im Wert von 1500 Euro. Mit der Demonstrationspuppe werden Untersuchungs-, Behandlungs- oder Pflegemaßnahmen in ihren Abläufen trainiert und die pflegerischen Fähigkeiten in der Ausbildung an der Berufsfachschule für Krankenpflege verbessert.

Der Förderkreis der Kreisklinik Roth spendet für die „Pflegewerkstatt“ eine Pflegesimulationspuppe im Wert von 1500 Euro. © Foto: Guntram Rudolph



Was ist eine Pflegewerkstatt? Was nach Technik und Handwerk klingt, wurde Anfang des Jahres als ergänzendes Lernangebot für die Auszubildenden an der Berufsfachschule für Krankenpflege an der Kreisklinik Roth ins Leben gerufen. Neben der praktischen Ausbildung in der Klinik und dem theoretischen Unterricht hat sich die Pflegewerkstatt inzwischen als "dritter Lernort" etabliert und wird von den Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege sehr geschätzt.

Besonders den Vorsitzenden Anton Nagel freut es, wenn mit Unterstützung des Förderkreises die Qualität in der Ausbildung und somit auch die Attraktivität des Ausbildungsberufes verbessert werden kann. "In der Sache geht es primär um eine bessere Vernetzung der theoretischen und praktischen Ausbildung", erklärten Pflegedienstleiter Dieter Debus und Schulleiter Markus Hanekamp.

"Um Theorie und Praxis noch besser zusammenzubringen, haben wir für die Azubis in der Klinik extra ein geschütztes Patientenzimmer mit Pflegebett, aber auch PC, Internetanschluss und Simulationsmodellen eingerichtet", so der Pflegedienstleiter weiter. Als erfahrene Krankenschwester und Praxisanleiterin war Monika Jacoby-Schreieck von Anfang an dabei. Sie bewertet das Angebot ebenfalls als einen wichtigen Schritt hin zur Verbesserung der praktischen Pflegeausbildung. Unabhängig von der neuen Lernform unterweisen die 23 speziell ausgebildeten Praxisanleiter der Kreisklinik die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege während ihres praktischen Einsatzes auf den Pflegestationen. In der Pflegewerkstatt ist nach Meinung von Jacoby-Schreieck zukünftig eine wesentlich gezieltere und umfassendere Förderung der einzelnen Auszubildenden möglich.

Handgriffe sitzen

Im gemeinsamen Training – sie arbeiten in Kleingruppen aus unterschiedlichen Ausbildungskursen zusammen – erlangen die Auszubildenden mehr Sicherheit im Umgang mit den Patienten. So erlernen sie verschiedene Techniken der Grundpflege, das Legen eines Dauerverweilkatheters bei einem männlichen Patienten oder üben, wie standardisierte Hygieneregeln bei einem Verbandswechsel am Patienten umzusetzen sind. Jeder Handgriff muss in der Praxis sitzen, sagte Rahma Jamal Teshome, Auszubildende des mittleren Ausbildungskurses im Gespräch. Für sie ist besonders der Wissenstransfer zwischen den Teilnehmern der Gruppe sehr wertvoll. Entsprechend ihrem Ausbildungsstand besitzen sie ein unterschiedliches Wissensniveau und profitieren so zusätzlich von den unterschiedlichen Erfahrungen und dem Wissen der Auszubildenden aus den anderen Ausbildungskursen. "Wer etwas noch nicht kann, fragt nach und so ergänzen wir uns gegenseitig" berichtet Jamal Teshome.

Win-win-Situation

Im Rahmen der letzten Pflegewerkstatt wurde das Thema "Niereninsuffizienz" bearbeitet und als Vertiefung des "Werkstatttages" wurde die Dialyse im Gesundheitszentrum der Kreisklinik besucht

Für Markus Hanekamp, Schulleiter der Berufsfachschule, entsteht durch die Implementierung der Pflegewerkstatt für alle Beteiligten eine Win-win-Situation. Zum einen erhalten die Auszubildenden einen praxisnahen Rahmen für ihren Lernprozess, in dem sie die theoretischen Inhalte aus der Schule in der Praxis anwenden können, andererseits hat dieses Projekt eine Stärkung der Praxisanleiter mit sich gebracht, die konzeptionelle, innovative Lernsituationen für die Auszubildenden ermöglichen. Und zu guter Letzt spart die Pflegewerkstatt zeitliche Ressourcen und nutzt Synergien durch die gemeinsame Anleitungssituation.

