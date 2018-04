Kriminalitäts-Statistik: In Roth lebt es sich recht sicher

ROTH - Wer im Landkreis Roth zuhause ist, der kann sich sicher fühlen. Das zeigt die Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Roth. Sie weist deutlich weniger Straftaten als im Landesdurchschnitt und eine gestiegene Aufklärungsquote aus.

Deutlich weniger Wohnungseinbrüche hat es 2017 gegeben, aber „jeder Fall ist einer zu viel“. © Bodo Marks/dpa



1869 Fälle hat die Inspektion Roth 2017 bearbeitet und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Das sind exakt genau so viele wie ein Jahr zuvor und im Zehnjahresvergleich ein Wert nah am Tiefstand des Jahres 2013. Dazu kommt als Erfolgsmeldung die beste Aufklärungsquote im Zehnjahresvergleich.

Mit gut 65 Prozent liegt die Aufklärungsquote der PI Roth fünf Prozent über dem Vorjahreswert und knapp über dem bayerischen Mittel. Bei den meisten Tatverdächtigen handelt es sich um junge deutsche Männer. Etwa drei Viertel sind männlich und deutsch, der Großteil zwischen 21 und 35 Jahre alt.

15 Prozent haben keinen deutschen Pass. Der Anteil an Zuwanderern (dazu zählen Asylbewerber im Asylverfahren und Personen mit Duldung) unter den Tatverdächtigen macht neun Prozent aus. Die weitaus meisten der von Zuwanderern begangenen Delikte fanden jedoch innerhalb der Gruppe der Zuwanderer statt.

Deutlich unter dem Schnitt

Um die absoluten Zahlen überregional vergleichbar zu machen, wird die Häufigkeit der Straftaten auf 100 000 Einwohner umgerechnet. 2881 lautet dieser statistische Wert für den Zuständigkeitsbereich der PI Roth. Das zeigt deutlich, dass es sich hier so sicher leben lässt wie kaum sonst wo. 4932 lautet die Vergleichszahl für Mittelfranken, 4533 für Bayern.

Neben den gesellschaftlichen Aspekten (Land vs. Ballungsraum) führt Dienststellenleiter Benjamin Böhm die insgesamt positive Bilanz aber auch auf die gelungene Polizeiarbeit zurück. Zumindest einen Teil des Erfolgs dürfen sich die Ordnungshüter selbst ans Revers heften. Hochspezialisierte Einsatzkräfte, der gute Kontakt zu vielen Einrichtungen, das vertrauensvolle Verhältnis zur Bevölkerung und eine konsequente und aufwendige Präventionsarbeit spielen eine wichtige Rolle, auch wenn sich dies nur schwer in Zahlen ausdrücken lässt.

Weniger Einbrüche

Zum Beispiel Wohnungseinbrüche: Gerade mal 24 und damit 37 Prozent weniger als im Vorjahr hat es im Zuständigkeitsbereich der PI Roth 2017 gegeben. Wichtiger noch ist, dass es bei über der Hälfte der angezeigten Fälle beim missglückten Versuch geblieben ist. Nur zehn Mal konnten Einbrecher ihr Werk vollenden. "Jeder Einzelfall ist einer zu viel", weiß der Kriminaloberkommissar Böhm.

Deshalb gibt es in Mittelfranken auch eine eigene Dienststelle für Wohnungseinbrüche. Die Zahlen zeigen aber deutlich, dass es keinen belegbaren Grund für zunehmende Angst vor Einbrüchen im ländlichen Bereich gibt. Und sie zeigen auch, dass die Investition in vernünftige Türen und Fenster, die die Täter länger aufhalten, dennoch Sinn gibt.

Zurückhaltung sei dagegen angesagt, wenn es um das öffentliche Posten von Urlaubsgrüßen in sozialen Netzwerken geht. "Das ist wie eine Einladung zum Einbruch."

Gewalt spielt nur kleine Rolle

Erfreulich wieder: Gewaltdelikte spielen in der Statistik der Rother Polizei nur eine sehr kleine Rolle. 250 Körperverletzungen wurden 2017 zur Anzeige gebracht – eine Zahl, die im Fünfjahresvergleich im Schnitt liegt. Anders als oft vermutet, ist das Risiko, hier Opfer von Straßenkriminalität zu werden, minimal: "Der Großteil der ohnehin wenigen Gewaltdelikte spielt sich im familiären oder direkten sozialen Umfeld ab." Das gilt auch für Sexualdelikte, von denen die Statistik 2017 insgesamt 20 und damit sogar weniger als im Fünfjahresmittel zählt.

Weniger erfreulich ist die Zahl der erfassten Fahrraddiebstähle: Die ist im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft (um 40 Prozent) angestiegen. 94 Räder wurden 2017 gestohlen gemeldet. Die meisten wurden an Bahnhöfen entwendet. "Handlungsbedarf" sieht Böhm hier und kündigte an, der Bekämpfung von Fahrraddiebstählen große Aufmerksamkeit zu widmen.

Nicht am Schloss sparen

Ohne die Mithilfe der Fahrradfahrer geht es aber nicht. "Wer sich ein teures Fahrrad kauft, sollte nicht am Schloss sparen." Wer eine Chance haben will, ein gestohlenes Fahrrad wieder zu bekommen, tut gut daran, sich nach dem Kauf die Rahmennummer zu notieren, Kaufbelege aufzubewahren und das gute Stück zu fotografieren. Nur so können Räder ihren Besitzern zugeordnet und kann bewiesen werden, wem das jeweilige Rad gehört.

Die Polizei bietet auch an, Fahrräder kostenlos registrieren zu lassen. Dazu gibt es sogar eine Fahrradpass-App.

