Kriminelle in Bayern sprengen immer öfter Geldautomaten

Fälle häufen sich, da ausländische Täter Aktionsradius ausweiten - vor 44 Minuten

MÜNCHEN - Kriminelle sprengen auch in Bayern vermehrt Geldautomaten in die Luft, um an Beute zu kommen. Zwar gab es im Jahr 2016 im Freistaat nur 17 Fälle, während es in Nordrhein-Westfalen mit 136 fast an jedem dritten Tag rumpelte. Dennoch schlägt das Bundeskriminalamt (BKA) Alarm.

Bilderstrecke zum Thema Unbekannte sprengen Geldautomat und fliehen In der Nacht zum Sonntag, gegen 1 Uhr, haben Unbekannte einen Bankautomaten in einer Filiale in Dittelbrunn in die Luft gejagt. Durch die massive Explosion wurde das Haus stark beschädigt, Glassplitter flogen meterweit durch die Luft. Den Tätern gelang die Flucht, die Kripo Schweinfurt ermittelt.



Im Jahr zuvor wurde in Bayern nämlich kein einziger Geldautomat gesprengt oder ein Versuch dazu unternommen. "Nordrhein-Westfalen erweist sich in diesem Zusammenhang weiterhin als Brennpunkt", heißt es in einer Übersicht der Ermittler.

"Mittlerweile ist jedoch auch feststellbar, dass niederländische Tätergruppierungen ihren Aktionsradius auf Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz ausweiten." Neben niederländischen seien auch polnische Banden hierzulande aktiv.

Bilderstrecke zum Thema Automatensprengung schlägt fehl: Täter geflüchtet Am frühen Mittwochmorgen wollten Unbekannte mithilfe eines Gasgemisches den Geldautomaten in der Volksbank in Leesten sprengen. Doch irgendetwas hinderte sie daran und so ergriffen sie die Flucht.



Datendiebe schlugen an bayerischen Geldautomaten hingegen nur selten zu: Sechs Fälle verzeichneten die Ermittler im Freistaat, während es im Touristen-Hotspot Berlin 281 Angriffe waren. Beim sogenannten "Skimming" manipulieren Kriminelle die Geräte, um Kartendaten und die Geheimnummer (PIN) von Bankkunden auszuspähen.

Mehrere Fälle in Nordbayern

Auch im nordbayerischen Raum hatten Straftäter in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Geldautomaten gesprengt beziehungsweise den Versuch unternommen. Zum Beispiel in Dittelbrunn (Landkreis Schweinfurt), wo die Diebe eine hohe Summe erbeutet hatten. Die Detonation beschädigte damals nicht nur das Gerät, sondern verursachte auch erhebliche Schäden am Bankgebäude.

Bilderstrecke zum Thema Bei Hof: Erneut Geldautomat mit Gas gesprengt Erneut wurde in Oberfranken ein Geldautomat mit Gas gesprengt, diesmal in Töpen bei Hof. Die Explosion richtete einen erheblichen Sachschaden an, Personen wurden aber nicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt mit etwa 50.000 Euro flüchten.



Bei einem weiteren Fall im Strullendorfer Ortsteil Leesten im Landkreis Bamberg blieb es bei dem Versuch. Ein Kunde der Bank hatte um drei Uhr nachts bemerkt, dass an einem Geldautomaten "technische Vorrichtungen" angebracht waren, und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Geldautomat offenbar für eine Sprengung präpariert worden war.

Nachdem die Täter den Geldbehälter nicht zur Explosion bringen konnten oder gestört wurden, flüchteten sie unerkannt. In Oberfranken schlug ein unbekannter Täter in einer Bankfiliale in Töpen (Landkreis Hof) zu. Der Unbekannte machte 50.000 Euro Beute. Dazu kam ein hoher Sachschaden im Vorraum des Geldinstituts.