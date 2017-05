Frühlingsfest und Sonnenschein – das hat Seltenheitswert in Roth. Und doch herrschte am Samstag beim Anzapfen des ersten Fasses durch Bürgermeister Ralph Edelhäußer schönstes Frühlingswetter. Neben vielen Fahrgeschäften, Losbuden und diversen anderen Attraktionen war auch kulinarisch wieder so einiges geboten. © Tobias Tschapka