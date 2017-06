Kulturfabrik Roth: Großes Theater für die Kleinen

Neben Puppentheater ist auch ein Stück mit Schauspielern und Kulisse zu sehen - vor 1 Stunde

ROTH - Das 23. Kindertheater-Festival in der Kulturfabrik in Roth ist eröffnet. Bis zum 5. Juli haben Kinder ab drei Jahren die Möglichkeit, verschiedene Puppentheaterstücke zu erleben. Neu im Programm: Am Samstag, 1. Juli, wird ein Theaterstück mit Schauspielern und Kulisse auf die Bühne gebracht.

Der St. Theresia Kindergarten aus Allersberg war eine der ersten Besuchergruppen beim 23. Kindertheater-Festival in der Kulturfabrik in Roth. Die Kinder waren hellauf begeistert. © Foto: Lea-Verena Meingast



"Wir haben wieder renommierte und beliebte Puppenspieler zu uns eingeladen", sagt Silke Rieger, die künstlerische Leiterin. "‘Meine Mamma Muh!‘ war schon als Buch beliebt, es gibt auch einen Trickfilm und bei uns ist es am 7. Juli als Theaterstück auf der Bühne", erklärt Rieger.

Diesmal wird mit 13 Aufführungen ein besonders umfangreiches Programm geboten. Da die Kulturfabrik 25-jähriges Bestehen feiert, wurde die "Pfiffige Woche" um ein paar Tage verlängert und findet noch bis zum 5. Juli statt.

Dieses Jahr könnte ein neuer Besucherrekord erreicht werden — immerhin finden vier Vorstellungen mehr als sonst statt. Schon vergangenes Jahr hatten insgesamt rund 1200 Kinder Theaterluft in der Kulturfabrik geschnuppert — so viele wie seit dem Jahr 2002 nicht.

Ein besonderes Stück: Das Grimm’sche Märchen "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" wird am Samstag, 1. Juli um 14 und 16 Uhr gezeigt. "Im Unterschied zu den anderen Vorstellungen, die Puppentheater sind, ist das ein Theaterstück mit echten Schauspielern und mit Kulisse auf einer großen Bühne", erklärt Silke Rieger.

Die Mädchen und Jungen können bis 13. Juli ihre Eindrücke aus den Stücken zu Papier bringen. Wer Name und Adresse auf das Bild schreibt und im Büro der Kulturfabrik abgibt, nimmt am Malwettbewerb teil. Die schönsten Bilder werden mit kleinen Geschenken prämiert und in der Sparkasse ausgestellt.

LEA-VERENA MEINGAST