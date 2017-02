Kultusministerium bremst Rother Fachschule aus

Landkreis will trotzdem Ausbildungsplätze in Maschinenbautechnik - vor 10 Minuten

LANDKREIS ROTH - Im Kreistag waren alle dafür, doch der Kultusminister hat vorerst den Daumen gesenkt: Mit einer staatlichen Fachschule für Maschinenbautechnik, angesiedelt an der Berufsschule in Roth, wird es vorerst nichts. Ob der Landkreis die Sache auf sich beruhen lässt oder ob er eine solche Schule in kommunaler Trägerschaft auf die Beine stellt, ist noch offen.

Eine Fachschule für Fahrzeugtechnik gibt es in Roth schon. Maschinenbautechniker hingegen müssen außerhalb des Kreises die Schulbank drücken. © privat



Eine Fachschule für Fahrzeugtechnik gibt es in Roth schon. Maschinenbautechniker hingegen müssen außerhalb des Kreises die Schulbank drücken. Foto: privat



Rückblick: Der Kreistag hatte in seiner Dezember-Sitzung eine solche Fachschule auf Antrag der Freien Wähler mit einem einstimmigen Beschluss auf den Weg bringen wollen.

Hintergrund: In Roth konnten Fachkräfte aus dem Maschinenbau zwar auch in den vergangenen Jahrzehnten ihren Techniker draufsatteln, doch gab es das in Zusammenarbeit mit der Polytechnischen Gesellschaft Nürnberg (PGN) nur in Form einer berufsbegleitenden Fortbildung.

Das heißt: Tagsüber gingen die angehenden Techniker ihrem Beruf nach, abends und an Samstagen drückten sie zusätzlich die Schulbank.

Das will sich heutzutage kaum noch jemand antun. Vielmehr steigen heute junge Leute für zwei Jahre aus dem Beruf aus und machen ihren Techniker in Vollzeit.

Ein solches Modell ist mit dem ehrenamtlichen Engagement der PGN aber nicht machbar, und so wollte der Landkreis den Staat ins Boot holen. Ein gutes Beispiel gibt es vor Ort schon: die staatliche Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität, ebenfalls an der Berufsschule Roth.

Ein solches Angebot auch für angehende Maschinenbautechniker vor Ort machen zu können, ist für den Landkreis und für Schwabach, das mit dem Landkreis einen gemeinsamen Berufsschulsprengel bildet, durchaus sinnvoll. So könne man begehrte Fachkräfte an die heimischen Firmen binden und in der Region halten, so sind die Politiker vor Ort überzeugt.

„Kein zusätzlicher Bedarf“

Die Argumente würdigt das Kultusministerium wohl. Und doch hat Minister Ludwig Spaenle jetzt in einem netten Brief an Landrat Herbert Eckstein mitgeteilt, dass sein Haus keinen zusätzlichen Bedarf sieht, da alle Interessenten in bestehenden Einrichtungen – die nächste wäre in Nürnberg – unterkommen könnten. Mehr noch: In Mittelfranken bestehe sogar ein „überdurchschnittliches Angebot an entsprechenden Ausbildungsplätzen“, schreibt Spaenle.

Im Landkreis Roth sieht man das ein wenig anders. Etwa 20 junge Leute aus dem Landkreis absolvieren derzeit an anderen Standorten ihre Ausbildung zum Techniker für Maschinenbau. „Das ist unser eigenes Potenzial“, sagt Michael Greiner, Kreisrat der Freien Wähler und Leiter der Berufsschule Roth.

"Eine Klasse auf jeden Fall möglich"

Hinzu kämen aber noch Interessenten aus Schwabach und aus den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Neumarkt, wo es solche Angebote nicht gibt. „Eine Klasse pro Jahr können wir auf jeden Fall bilden, viel leichter jedenfalls als bei unserer Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität“, so Greiner.

Drei Möglichkeiten hat der Landkreis jetzt.

Erstens: Er lässt die Sache auf sich beruhen und verweist Interessenten auf entsprechende Angebote in Nordbayern.

Zweitens: Er stellt jedes Jahr einen neuen Antrag, so wie er das 30 Jahre lang beim Gymnasium Wendelstein gemacht hat. Dort wurden so lange Daten, Fakten, Zahlen und Argumente zusammengetragen, bis der Kulturminister – damals ebenfalls schon Ludwig Spaenle – schließlich grünes Licht gab. Aber das kann dauern.

Drittens: Der Landkreis ist so vom Sinn der Fachschule überzeugt, dass er sie in kommunaler Trägerschaft auf die Beine stellt, was Neuland wäre.

Pro Klasse, so hat Landrat Herbert Eckstein ausrechnen lassen, müsste man mit einem jährlichen Defizit von bis zu 75 000 Euro rechnen. Bei der zweijährigen Ausbildung kämen pro Jahr also 150 000 Euro zusammen. „In finanziell guten Zeiten, wie wir sie derzeit haben, wäre das leicht zu finanzieren“, sagte Eckstein in der Sitzung des Kreisausschusses. Aber die Zeiten sind natürlich nicht immer so gut wie in den vergangenen Jahren.

ROBERT GERNER

Mail an die Redaktion