Kunst kommt vor dem Genuss

SPALT - Bierkunst in einem alten Hopfenhaus – das ist mehr als stimmig. Demgemäß wirken die 46 Kunstwerke, die derzeit im Spalter "HopenBierGut"-Museum im Kornhaus zu sehen sind, so, als hätten sie hier ihr eigentliches Zuhause gefunden. Wohl auch deswegen ist die Sonderausstellung mit dem vom Bauhof auf Staffeleien geschickt in Szene gesetzten Bildern von Matthias Schlüter auch eher lange Zeit dort anzusehen: bis Sonntag, 13. Mai 2018.

Die Bürgermeister aus Spalt und Roth, Udo Weingart (re.) und Ralph Edelhäußer (li.) stießen gern mit dem Künstler Matthias Schlüter an. Auch die bekennende Nicht-Biertrinkerin und stellvertretende Landrätin Hannedore Nowotny (zweite von links) war voller Lob für die von Museumschefin Stefanie Bojko an Land gezogene Ausstellung. Foto: Foto: Leykamm



Mit der Ausstellung hat Museumschefin Stefanie Bojko ein glückliches Händchen bewiesen, wie ihr die zahlreichen Ehrengäste beschieden. Spalts Bürgermeister Udo Weingart zeigte sich ebenso begeistert von den recht eigenwilligen Bildern, die oft mit einem Schuss Humor daherkommen. Wie Schlüter — der in Berlin geboren ist und sein Atelier in Regensburg stehen hat — denn auf die Idee gekommen sei, sich so ausgiebig mit dem Bier als Kunstmotiv zu beschäftigen, wollte der Rathauschef wissen. "Weil ich gerne Bier trinke", lieferte der Künstler spontan die naheliegendste Antwort, modifizierte sie aber dann noch. Das Farbenspiel und das goldene Leuchten habe ihn dazu inspiriert.

Großes Lob hatte Schlüter selbst für das Kornhaus. Er hoffe, dass seine Werke in dem "toll hergerichteten Gebäude" einen harmonischen Kontrapunkt setzen könnten – als Ergänzung zu dem schönen Ambiente. Dorthin würden die Werke nicht nur thematisch bestens passen, sondern auch farblich: Der vorherrschende goldgelbe Farbton der Bilder bildet ein gelungenes Pendant zu den blaugrünen Wänden, warme Brauntöne sind indes verbindend hier wie dort zu finden. Hier im Fachwerk, dort in den Möbeln, die die Bierbilder zieren. Denn oft sind hier Damen und Herren zu sehen, die dem Getränk an Holztischen zusprechen.

Verschiedene Kulturen finden sich hier nebeneinander: Zum Sushi schmeckt das helle Vollbier anscheinend genauso gut wie das Weißbier zur Weißwurst. Einmal scheint sich fast die halbe Welt bierselig auf einem Exponat wiederzufinden. "Trinkfreunde", "Bierdimpfel", "Papageienbar", aber auch "Bierhimmel" heißen die Werke. Viele von ihnen kommen auch ganz ohne Menschen aus und wissen durch verschiedene Perspektiven und den Bruch mit der Wirklichkeit zu begeistern. Des Öfteren bilden der Glaskrug und sein Inhalt keine Einheit oder nimmt das Gefäß eher surreale Formen an.

All dies aber nicht ohne Hintersinn: "Bewegung ist mein großes Thema", erklärt Schlüter bei der Vernissage. Dementsprechend dynamisch sprudelt es aus den Bildern förmlich heraus. Sie seien "aus der Drehung heraus" entstanden. Auch den Stühlen wird hier Bewegungsfreude verpasst, alles immer mit einer großen Portion Leichtigkeit. Die Werke seien aber allesamt "vor dem Biergenuss entstanden", versicherte der Künstler, der auch zugab, zum ersten Mal in Spalt zu sein. Was einen Künstlerfreund aus Berlin ob des hiesigen Gerstensaftes richtig neidisch gemacht habe.

Die Werke, die im ersten Geschoss des Kornhaus hängen, sind oft in Mischtechnik erstellt worden. Reine Acryl- oder Ölgemälde oder Zeichnungen finden sich ebenso darunter. Einige Motive faszinieren auf ganz eigene Weise. Wenn etwa Bierkrüge als Hüte dienen oder im Gegensatz dazu Köpfe aus den Gefäßen herauswachsen. Im zweiten Obergeschoss strahlt die alte Rollenverteilung wieder auf. Dort findet sich auf dem einen großflächigen Bild eine Vielzahl von bierbeladenen Kellnerinnen – und gegenüber recken sich zuprostende (wohl meist männliche Hände) mit den Krügen in die Höhe. Alle Werke rund um das "Kulturgut Bier" bildeten eine "Aufwertung für unser Kornhaus", so Weingart, der rhetorisch fragte. "Was wäre die Welt ohne Bier?" Bei ihm würde so mancher Streit zwar begonnen, aber auch geschlichtet. Ob beim Unterzeichnen von Verträgen oder Ausdruck purer Lebensfreude – Bier spiele immer eine Rolle. Analog dazu durften sich die Besucher zur Eröffnung mit Bockbierlebkuchen, Bierstollen und -stangen stärken. Es sei eben "ein vielfältiges Thema", gestand auch die stellvertretende Landrätin Hannedore Nowotny als bekennende "Nicht-Biertrinkerin" zu. Davon rücke sie zwar nicht ab, doch eröffne die Ausstellung auf ihre Weise ganz neue Perspektiven, wie etwa jene von oben auf volle Biergläser.

