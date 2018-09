Kutsche durch Graben gezogen

ALFERSHAUSEN - Bei einer Kutschfahrt bei Alfershausen wurde ein Rentner schwer verletzt.

Der Kutscher wurde bei dem Umfall schwer verletzt. © NN



Am Mittwoch wollten ein Mann (74) und eine Frau (43) mit einer Kutsche eine Ausfahrt machen. Dabei kamen sie an einer Ochsenkoppel in Alfershausen vorbei. Als die Ochsen das Pferd und die Kutsche sahen, liefen diese auf das Gespann zu. Das Pferd erschrak, ging durch und zog schließlich die Kutsche durch einen Graben.

Dabei kippte die Kutsche um und fiel auf den 74-Jährigen Kutscher. Dieser wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Südklinikum nach Nürnberg geflogen. Seine Begleiterin wurde nur leicht verletzt.

