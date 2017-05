La Carrera geht mit Rückkehrern in die Regionalliga

Jelena Rölz und Ina Schuhmann verstärken Damen — Mirco Helmreich zurück aus Forchhheim - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Für die Liga-Triathleten des La Carrera TriTeam Rothsee endet die lange Zeit der Saisonvorbereitung mit dem ersten Wettkampf am kommenden Samstag in Weiden. Sowohl das Damen- als auch das Herren-Team treten wieder in der höchsten bayerischen Liga, der Regionalliga, an und freuen sich auf einige Rückkehrer.

Teamchef Ingo Macher (linkes Foto, rechts) führt heuer wieder zwei La Carrera-Mannschaften in den höchsten bayerischen Ligen. Er selbst steht bei den Herren mit Patrick Kilian (li.) und Matthias Seitz (hinten) im Kader. © privat



Teamchef Ingo Macher (linkes Foto, rechts) führt heuer wieder zwei La Carrera-Mannschaften in den höchsten bayerischen Ligen. Er selbst steht bei den Herren mit Patrick Kilian (li.) und Matthias Seitz (hinten) im Kader. Foto: privat



Der Liga-Auftakt in Weiden findet im und um das traditionsreiche Schätzlerbad statt und verspricht aufgrund des zweigeteilten Wettkampfformates wieder spannende Rennen für die Regionalligen der Damen und Herren. Vormittags steht ein Rennen über die Supersprintdistanz mit Jagdstart und nachmittags eine Mannschaftsverfolgung über die gleiche Distanz auf dem Programm.

Geschwommen werden jeweils 400 Meter im Freibad und anschließend müssen mit dem Rennrad zehn Kilometer unter Beachtung des Windschattenverbots absolviert werden. Abschließend sind unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer 2,5 Kilometer um zwei kleine Seen in der Nähe des Schätzlerbades zu laufen.

Aus dem Mittelwert der Zielzeiten aller Mitglieder eines Teams werden die Reihenfolge und die Abstände für den Nachmittagswettkampf errechnet, wo die gleiche Distanz ein zweites Mal, aber diesmal im Team und als Windschattenrennen, zu absolvieren ist. Der Zieleinlauf am Nachmittag ist dann entscheidend für die Gesamtplatzierung.

Die La Carrera-Damen mit Sophia und Julia Ramsauer sowie Melanie Dietl (v. li.) wollen mindestens Platz vier erreichen. © privat



Die La Carrera-Damen mit Sophia und Julia Ramsauer sowie Melanie Dietl (v. li.) wollen mindestens Platz vier erreichen. Foto: privat



Nach dem verkorksten Jahr 2016, in dem mehrere kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle und die insgesamt enge Personaldecke kein besseres Ergebnis als Platz zehn zuließen, wollen die La Carrera-Mädels dieses Jahr wieder im vorderen Drittel der Tabelle mitmischen — das würde zumindest Platz vier bedeuten.

Zwei Europameisterinnen

Angeführt wird das Thema von zwei amtierenden Europameisterinnen: sowohl Julia Ramsauer (Crosstriathlon) als auch Theresa Wild (Ironman 70.3) gewannen vergangenes Jahr in ihrer Altersklasse bei den kontinentalen Meisterschaften. Weitere Starterinnen sind Sophia Ramsauer und Melanie Dietl. Beiden ist in ihrer zweiten Liga-Saison eine Leistungssteigerung zuzutrauen. Gespannt darf man auch auf die Leistungen der beiden Rückkehrerinnen Jelena Rölz (mehrmonatiger Auslandsaufenthalt) und Ina Schuhmann (mehrjährige Wettkampfpause) sein, die in Topform sicherlich eine gewaltige Verstärkung des Teams bedeuten würden.

Ausreichend Personal

Darüber hinaus stehen noch Enrica Schneck und Julia Tempelmeier zur Verfügung, sodass die beiden Team-Chefs Matthias Schneck und Ingo Macher alle Rennen zumindest problemlos besetzen können sollten. In Weiden werden Julia Ramsauer, Theresa Wild, Jelena Rölz und Sophia Ramsauer starten.

Bei den Herren stehen mit Marius Schuhmann und Matthias Seitz zwei amtierende deutsche Altersklassenmeister im Crosstriathlon im Kader, die zusammen mit Rückkehrer Mirco Helmreich (letzte Saison in der zweiten Bundesliga für Forchheim aktiv) versuchen werden, die ansonsten recht junge Mannschaft nach vorn zu treiben. Mit dem letztjährigen bayerischen Vizemeister der Junioren, Patrick Kilian, dem ehemaligen Bayernkadermitglied Niklas Schuhmann sowie dem bekannt starkem Läufer Tim Frisch stehen junge, talentierte Athleten Gewehr bei Fuß.

Ergänzt wird das Team durch die Routiniers Adrian Lober, René Böhm und Teamchef Ingo Macher selbst. Sie können bei Bedarf jederzeit eingesetzt werden und wollen ihren Teil dazu beitragen, dass nach dem letztjährigen Platz sieben (von 15 Teams) erneut ein Platz im Mittelfeld erreicht wird. Das Auftaktrennen in Weiden bestreiten Matthias Seitz, Mirco Helmreich, Patrick Kilian, Adrian Lober und Ingo Macher.

Auf Mitglieder gesetzt

Anders als andere Teams in der Regionalliga verzichtet La Carrera sowohl bei den Damen als auch bei den Herren komplett auf Athleten mit Zweitstartrecht. Es wurden auch keine vereinslosen Sportler angesprochen, sondern man setzt bewusst ausschließlich auf eigene Vereinsmitglieder.

Die Saison besteht aus insgesamt fünf Wettkämpfen mit verschiedenen Distanzen und Wettkampfformaten, wobei Windschattenfahren grundsätzlich erlaubt ist. Nach dem Mannschafts-Wettkampf in Weiden zum Auftakt folgt am Sonntag, 28. Mai, in Trebgast eine Sprintdistanz (verbunden mit der Wertung zur Offenen bayerischen Meisterschaft).

Am Samstag, 17. Juni, steht erneut ein zweigeteilter Mannschaftswettkampf, diesmal in Lauingen, im Kalender, bevor am Sonntag, 23. Juli, in Schongau eine Kurzdistanz (mit Wertung zur Offenen bayerischen Meisterschaft) auf dem Programm steht.

Der Saisonabschluss findet am Sonntag, 6. August, in Form einer Mannschaftssprintdistanz in Regensburg statt und sowohl das Damen- als auch das Herren-Team hoffen darauf, direkt im Anschluss beim Burgfest auf eine erfolgreiche Saison anstoßen zu können.

imc