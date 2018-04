Lagerhalle in Roth brennt: Polizei warnt vor giftigen Dämpfen

Einsatzkräfte aus der gesamten Region kämpfen gegen das Feuer an - vor 13 Minuten

ROTH - Großalarm in Roth: Eine Lagerhalle im Ortsteil Barnsdorf steht seit den frühen Morgenstunden in Flammen. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen derzeit gegen das Feuer. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Eine Lagerhalle im Ortsteil Barnsdorf steht seit den frühen Morgenstunden in Flammen. © Patrick Shaw



Eine Lagerhalle im Ortsteil Barnsdorf steht seit den frühen Morgenstunden in Flammen. Foto: Patrick Shaw



Nach Informationen der Polizei brach das Feuer gegen 5.30 Uhr in einer Lagerhalle eines metallverarbeitenden Betriebs in der Barnsdorfer Hauptstraße aus. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte aus noch nicht geklärter Ursache Aluminiumpulver in Brand geraten sein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein angrenzendes Wohnhaus geräumt.

Weil der Qualm vermutlich giftige Dämpfe enthält, werden die Anwohner dringend gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bilderstrecke zum Thema Großeinsatz in Roth: Lagerhalle in Barnsdorf in Flammen Eine Lagerhalle im Rother Ortsteil Barnsdorf ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge ist aus noch nicht geklärter Ursache Aluminiumpulver in Brand geraten.



Einsatzkräfte aus der gesamten Region sind vor Ort und versuchen, den Brand zu löschen. Der Einsatz dürfte laut Polizei noch mehrere Stunden andauern. Im Bereich Barnsdorf kommt es deshalb zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen. Es wird empfohlen den Bereich großräumig zu umfahren.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fr