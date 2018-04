Lagerhallenbrand in Roth: Fass hat sich selbst entzündet

Ursache für das Feuer bei der Firma Schlenk in Barnsdorf steht fest - vor 1 Stunde

BARNSDORF - Der Brand einer Lagerhalle der Firma Schlenk an deren Stammsitz in Barnsdorf Anfang April ist offenbar durch ein Fass entstanden, das sich selbst entzündet hat. Das Unternehmen spricht von einer "Verkettung mehrerer unglücklicher Ereignisse".

Die Rauchwolke, die bei dem Feuer Anfang April entstand, war in der Region kilometerweit zu sehen. © Patrick Shaw



Das in dem Behältnis gelagerte Produkt werde seit vielen Jahren in gleicher Formulierung hergestellt und wurde bislang als sicher eingestuft, heißt es. Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse gehe man davon aus, dass "die Verkettung mehrerer unglücklicher Ereignisse in der Produktion" die Selbstentzündung ausgelöst hätte. Die Fehler seien "erkannt und abgestellt" worden, so der Wortlaut des Schreibens.

Des Weiteren werde ein neues Lagerkonzept "über die Anforderungen hinaus noch umfassendere und strengere Brandschutzvorsorgemaßnahmen berücksichtigen", erklärt man seitens der Firma Schlenk. Die Abräumarbeiten würden nach endgültiger Freigabe durch die Versicherung sofort beginnen. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa drei Millionen Euro.

Am 5. April war eine Lagerhalle für Fertigwaren im Rother Ortsteil Barnsdorf in Brand geraten. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen und zog bis ins Nürnberger Land. Die Lagerhalle wurde komplett zerstört, der Schaden liegt bei über einer Million Euro.

