Laibstadt: Horrorfahrt eines Sattelschleppers

Erst in Eysölden Pkw beschädigt, 45 Minuten später stieß derselbe Lkw in Laibstadt mit Auto zusammen - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Am Freitag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Hilpoltsteiner Polizei zwei Unfälle sowie eine Unfallflucht. Bilanz: Keine Verletzten, aber knapp 16 000 Euro Schaden.

Gegen 16 Uhr war ein 55-Jähriger aus Nürnberg mit seinem Sattelzug auf der Staatsstraße von Aberzhausen Richtung Laibstadt unterwegs. In der Ortsmitte von Laibstadt bog er nach links Richtung Bergen ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 23-Jährigen aus Schwabach, der mit seinem Pkw von Heideck Richtung Bergen unterwegs war.

Beim Zusammenstoß entstand Schaden in Höhe von zirka 4500 Euro; verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Sattelzuges hatte erst 45 Minuten vorher einen anderen Unfall in Eysölden. Hier fuhr er an dem geparkten Pkw eines 52-Jährigen aus Kipfenberg vorbei und riss beim Wiedereinscheren mit seinem Sattelauflieger den Außenspiegel ab und zerschrammte die Fahrzeugseite. Den Schaden beziffert die Hilpoltsteiner Polizei auf 5000 Euro.

Ein 69-Jähriger aus Göggelsbuch war mit seinem Pkw in Allersberg in der Straße "Am Wachtgraben" unterwegs. Im Begegnungsverkehr kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 51-jährigen Allersbergerin. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Schaden liegt bei mindestens rund 6000 Euro.

Der Rentner entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr nach Hause, wo ihn kurz darauf eine Streifenwagenbesatzung antraf. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrer muss sich wegen des Verdachtes der Unfallflucht und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

hiz