Landkreis Roth: Berufsintegrationsjahr kommt wieder

Was "Förderlehrgang F 2" hieß, wird unter anderem Namen neu eingeführt

LANDKREIS ROTH - Von allen Schulabgängern haben Jugendliche aus dem Förderzentrum die schlechtesten Chancen, schnell einen Ausbildungsplatz zu finden. Das will der Landkreis jetzt mit einem neuen Angebot ändern, das langjährigen Beobachtern der Szene allerdings ganz bekannt vorkommt.

Junge Leute mit besonderem Förderbedarf behutsam an die Hand nehmen und sie nach ihrem Schulabschluss ein Jahr lang hinführen an den Arbeitsmarkt: Das ist das Ziel des „Berufsintegrationsjahrs“ am Förderzentrum. © Foto: NN-Archiv



1981 bis 2005 gab es den "Förderlehrgang F 2" des Landkreises Roth. 24 Jahre lang durchliefen Jugendliche mit besonderem Förderbedarf am damaligen Förderzentrum Roth (heute "Schule am Stadtpark") ein berufsvorbereitendes Jahr, in dem sie von Ausbildern, Lehrern und Sozialpädagogen an die Hand genommen wurden. Hier wurden Stärken und Schwächen analysiert, Grundfertigkeiten erarbeitet und Praktika in heimische Betriebe vermittelt. Die Erfolge konnten sich durchaus sehen lassen. Von 305 Schülerinnen und Schülern hatten am Ende 269 einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Erfolgsquote 88 Prozent.

Aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen musste sich die Kommune dann allerdings aus dem Förderlehrgang zurückziehen. Die Maßnahmen mussten europaweit ausgeschrieben werden. Die Träger wechselten häufig, zuletzt gab es solche Angebote für Schüler mit besonderem Förderbedarf nur noch in Nürnberg und in Ansbach, aber nicht mehr in Roth.

Fit für den Arbeitsmarkt

Inzwischen hat die große Politik wieder umgesteuert, und der Landkreis Roth will im Prinzip das wieder aufleben lassen, was ein Vierteljahrhundert bis 2005 gut funktioniert hat. Mit eigenem Personal sollen Jugendliche aus dem Förderzentrum, aber auch aus den Mittelschulen oder aus der Rednitzhembacher Praxisklasse, die nicht auf Anhieb einen Ausbildungsplatz gefunden haben, nach ihrem Abschluss fit gemacht werden für den immer anspruchsvolleren Arbeitsmarkt.

Hans-Peter Brüchle und Julia Wilfert, Rektor und Konrektorin in der Schule am Stadtpark, warben in der Sitzung des Kreisausschusses dafür, dass der Landkreis Roth die Trägerschaft für das Berufsintegrationsjahr von leistungsschwächeren Schulabgängern übernehmen möge. Das sorge für die nötige Kontinuität.

Großer Nutzen

Die Kreisräte und Landrat Herbert Eckstein ließen sich nicht zweimal bitten. "Wir eröffnen denen eine neue Chance, die ansonsten auf der Strecke zu bleiben drohen", sagte Eckstein. Johannes Wunram, Michael Kreichauf (beide CSU), Christine Rodarius (SPD), Walter Schnell, Thomas Schneider (beide Freie Wähler) und Wolfgang Scharpff (Grüne) sahen das ähnlich. Für einen überschaubaren Betrag gebe es einen großen Nutzen. Und wer sich frühzeitig um die jungen Leute kümmere, die es von selbst nicht in den Beruf schaffen, der sorge langfristig dafür, dass die Sozialsysteme tragfähig bleiben.

Der Landkreis Roth rechnet pro Jahr mit rund 65 000 Euro an Personalkosten für Ausbilder, Sozialpädagogen und Lehrer. Die Europäische Union beziehungsweise deren europäischer Sozialfonds fördern die Maßnahme jedoch mit 37 500 Euro pro Jahr.

Robert Gerner