Landkreis Roth: Dem Spargel ist es zu kalt

Kurz vor dem Spargelfest haben die Stangen die Köpfe noch eingezogen - vor 2 Stunden

ROTH - Königlich ist das Gemüse, deshalb soll ihm auch festlich gehuldigt werden. Doch kurz vor dem Rother Spargelfest am nächsten Wochenende haben noch (zu) viele der weißen, edlen Stangen zitternd ihre Köpfe eingezogen.

Das königliche Gemüse braucht mindestens zehn Grad plus— auch nachts im Boden. Diesen Wunsch erfüllt das Wetter derzeit nicht. Es hindert die Stangen (noch) am Wachsen. © Foto: Günter Distler



Der Regen allein wäre nicht problematisch. "Da Spargel auf sandigem Boden wächst, kann das Wasser ganz gut ablaufen", sagt Ingrid Bär vom Amt für Landwirtschaft (AELF) in Roth. Aber die Kälte macht den zarten Stangen zu schaffen: "Mindestens zehn Grad müssen in dem Damm herrschen – auch nachts, damit der Spargel wachsen kann."

Zwar könnten die Spargelbauern den Wetterkapriolen mit Hilfe schwarzer Folie, zum Teil auch doppelter Folie und Luftpolster dazwischen, etwas entgegenwirken. "Aber das bedeutet halt auch viel größeren Aufwand", weiß Bär, die beim AELF die Abteilung Bildung und Beratung leitet.

Deshalb wünschen sich die Spargelbauern im Landkreis Roth, die auf rund 84 Hektar das königliche Gemüse anbauen, "dringend laue Nächte".

Sonja Winkler und ihre Familie in Meckenlohe zum Beispiel finden es richtig "traurig", wenn sie morgens aufs Spargelfeld gehen und nur vereinzelt Spargelstangen aus dem Boden lugen. An manchen Tagen stechen sie und ihre Familie "höchstens 40 bis 50 Kilo". Wenn es dagegen tags und nachts angenehm warm ist, geht die Erntemenge auf dem Familien-Hektar ganz schnell nach oben: bis zu 200 Kilo am Tag.

