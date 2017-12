Landkreis Roth: Der Tourismus boomt

ROTH - Die sommerlichen Tage sind vorbei, die kalte Jahreszeit hält im Lande Einzug. Gerne denkt man an die warme Sommerzeit zurück, an die schönen Tage am See oder den gemeinsamen Urlaub. Für den Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit ist das Thema "Sommer" für dieses Jahr noch nicht vorbei. Dieser Tage zog der Ausschuss Bilanz über Veränderungen im Tourismus im Landkreis Roth.

Der Rothsee ist ein beliebtes Ziel für Tagesausflügler im Landkreis Roth. Foto: RHV-Archiv/Tschapka © Tobias Tschapka



Der Landkreis Roth ist weiterhin eine beliebte Urlaubs- und Ausflugsregion. Das ist das erfreuliche Ergebnis einer zweistündigen Ausschusssitzung.

Die Zahl der Ankünfte im Landkreis sei in den vergangenen fünf Jahren um satte 11,9 Prozent gestiegen, unterrichtete die zuständige Abteilung im Landratsamt rückblickend. Dazu sei außerdem eine positive Steigerung der Übernachtungen mit 11,7 Prozent festzustellen. Besonders leiste die Region Spalt einen großen Beitrag zum Wachstum im Landkreis.

Auch wenn im direkten Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Übernachtungen mit 0,8 Prozent rückläufig ist, könne ein Anstieg von 1,8 Prozent bei den Ankünften verzeichnet werden.

Begünstigende Umstände

Insbesondere helfe der Ferientourismus kräftig beim Anstieg mit. Vor allem tragen die Sommermonate Juni bis August stark zur Übernachtungszahl bei.

Ebenso unterstütze der Tagestourismus den Aufschwung über die Jahre erheblich. Wie im Ausschuss erläutert, sei dieser eine Konstante, die sowohl in der Haupt-, als auch der Nebensaison besteht.

Gründe für die positive Veränderung seien vor allem die Verbesserung des Internetauftritts und die direkte Kontaktsuche zu Interessierten, die durch Veranstaltungen, wie dem "Wanderherbst", gefördert werden

Probleme erkennen

Um an die positive Veränderung auch in den Folgejahren anknüpfen zu können, wird, so Bürgermeister Udo Weingart, eine Professionalisierung des Internetauftritts notwendig sein. Außerdem sei es wichtig, das Rad- und Wanderwegangebot verstärkt mit der Gastronomie zu verbinden und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu fördern.

In den nächsten Jahren solle nach Landrat Herbert Eckstein auch das Generationenproblem angepackt werden, das vor allem im Gastronomiebetrieb vorherrsche und einen weiteren Anstieg verhindere.