Landkreis Roth: Knifflige Fälle für die Feuerwehren

ROTH - Wenn die Funkmeldeempfänger den Feuerwehrleuten einen Alarm signalisieren und die anschließende Sprachdurchsage "Brandmeldeanlage Stadtkrankenhaus Schwabach" erste Informationen für den Grund der Alarmierung liefert, besteht in der Tat "höchste Alarmstufe". Denn ein Feuer in einer Klinik stellt eine ganz besondere Einsatzsituation dar.

Ein Foto aus dem Jahr 2013. Damals begann in der Kreisklinik in Roth das Fernsehgerät in einem Patientenzimmer unvermittelt zu brennen. Der 92-jährige Patient konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. © Foto: Feuerwehr Roth/oh



Dies schlägt sich bereits in den Maßnahmen nieder, die die Integrierte Leitstelle dann veranlasst. Gemäß dem vorher festgelegten Ablaufplan wird nicht nur ein entsprechend großes Aufgebot an Löschkräften in Bewegung gesetzt, sondern auch die Schnelleinsatzgruppen der Sanitätsorganisationen.

Man kann keinesfalls warten, bis etwa die Polizei vor Ort ist, um festzustellen, ob es tatsächlich brennt, ob die Rauchmeldeanlage defekt ist oder gar ein Patient Zigarettenrauch (im Krankenhaus herrscht übrigens striktes Rauchverbot für Patienten und Personal!) in Richtung eines der hochsensiblen Melder gepustet hat.

Unterschiedliche Alarmpläne

Die Feuerwehren vor Ort legen fest, wieviele Kräfte zu alarmieren sind, wenn Feueralarm aus einer Klinik signalisiert wird. Für Schwabach, Roth oder Weißenburg (die Integrierte Leitstelle in Schwabach ist auch für die südlich angrenzenden Landkreise zuständig) existieren durchaus unterschiedliche Alarmpläne, erläutert Leitstellen-Leiter Michael Hayko. Die komplette Maschinerie laufe selbstverständlich auch dann jedes mal an, wenn zum wiederholten Mal an einem Tag ein (möglicher) Fehlalarm aus einer Klinik eingeht. Das hat es beispielsweise in Schwabach bereits gegeben, wenn etwa Wartungsarbeiten an der Anlage durchgeführt werden.

Der Brand in einem Krankenhaus im Lindenberg im Allgäu, der in der Nacht zum Mittwoch nach ersten Berichten ein Todesopfer und mehrere Schwerstverletzte gefordert hat, zeigt, wie ernst ein Alarm aus einer Klinik zu nehmen ist.

Begehungen und Schulungen

In einem Krankenhaus seien die Übungsmöglichkeiten für die Feuerwehrleute relativ begrenzt, denn dort herrsche ja rund um die Uhr Echtbetrieb, so Schwabachs Stadtbrandrat Holger Heller. Trotzdem fänden regelmäßig Begehungen und Schulungen statt, etwa auf der Intensivstation. Denn die Feuerwehrleute, die bei einem möglichen Brand unter Atemschutz zu den Patienten vordringen, müssten schließlich wissen, welche medizinischen Geräte sie im Notfall abschließen können, um einen Patienten in Sicherheit bringen zu können.

Stadtkrankenhaus-Geschäftsführer Diakon Klaus Seitzinger versichert, dass die in der Klinik Beschäftigten regelmäßig geschult werden, was im Brandfall zu tun sei. Lösch- und Einsatzpläne lägen bereit, das Krankenhaus habe einen externen Sicherheitsbeauftragten unter Vertrag, dessen Erkenntnisse umgesetzt werden.

Bei allen Bemühungen und aller Warn- und Meldetechnik müsse man aber erkennen, dass der Mensch der größte Unsicherheitsfaktor sei. "Gefahrenzone ist das Patientenbett", so Seitzinger.

