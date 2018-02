Landkreis Roth: Rutschpartien auf schneeglatten Straßen

ROTH/HILPOLTSTEIN - Der Winter meldet sich zurück und sorgte dafür, dass es auf den Straßen im Landkreis Roth ordentlich glatt wurde. Zum Glück aber wurde bei den zahlreichen Unfällen keiner verletzt, es blieb bei Blechschäden.

Symbolbild © colourbox.com



Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Roth ereigneten sich aufgrund des starken Schneefalls am Samstagnachmittag innerhalb von etwa drei Stunden insgesamt acht Unfälle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt eine fünfstellige Summe.

In Büchenbach kam ein schwarzer Volvo auf der Kreuzung der Staatsstraße 2224 und der Kreisstraße RH 3 ins Rutschen und landete am Verkehrszeichen "Vorfahrt achten". Das Verkehrszeichen wurde dabei leicht verbogen. Dieses Verkehrszeichen wurde an diesem Tag jedoch gleich zweimal Opfer eines Unfalles. Etwa zwei Stunden später kam ein Toyota an der gleichen Stelle ins Rutschen und fuhr das Verkehrszeichen komplett um.

An der Einmündung zur Lände in Roth schaffte es ein Autofahrer aufgrund der Schneeglätte nicht, seinen VW Polo an der Verkehrsinsel vorbeizulenken und überfuhr sie. Dabei wurden sowohl das Verkehrszeichen als auch ein Behälter für Streugut, der dort aufgestellt war, beschädigt.

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Verkehrsinsel am Ortseingang von Bernlohe. Hier kam eine Fahrerin mit ihrem VW Polo ebenfalls ins Rutschen und auch hier wurde wiederum das Verkehrszeichen umgefahren.

Eine weitere Fahrerin, die mit einem Opel den Weinbergweg in Roth befuhr, verlor beim Abbiegen in den Westring die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und rutschte gegen die Ampel. Die Ampel wurde dabei jedoch zum Glück weder umgefahren noch in ihrer Funktion beeinträchtigt.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Eichelburg und Eckersmühlen kam es ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Hier war allerdings nicht der Schnee der Übeltäter. Ein Fahrer wollte von einem Feldweg aus rückwärts auf die Straße fahren und hatte dabei einen Pkw übersehen.

In Georgensgmünd kam in der Steinbacher Straße ein Toyota von der Fahrbahn ab und geriet ins Rutschen. Der Toyota durchbrach den Gartenzaun und kam dann im Garten des dortigen Anwohners zum Stehen.

In Rittersbach schließlich kam eine VW-Fahrerin auf Höhe der Kirche ebenfalls ins Rutschen. Sie konnte ihr Fahrzeug nicht mehr abfangen und fuhr an der dortigen Bushaltestelle über ein paar Steine, die laut Polizei scheinbar als Einfassung für ein Blumenbeet dienten.

Zum Glück glimpflich liefen auch die Unfälle im Dienstbereich der Hilpoltsteiner Polizei ab, die sich am Samstagnachmittag ereigneten. Hier krachte es in Hilpoltstein, Meckenhausen, Greding und Allersberg. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf gut 5500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits im Laufe der vergangenen Woche in der kurvenreichen Gefällstrecke der Staatsstraße von Kraftsbuch nach Greding ereignete, sucht die Polizei allerdings noch nach dem Unfallverursacher. Der war mit seinem Wagen gegen die Schutzplanke geprallt, hatte sich dann allerdings von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden von gut 1200 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hilpoltstein, Telefon (0 91 74) 4 78 90.

