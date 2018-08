Landkreis Roth strebt Fairtrade-Siegel an

Gerechter Handel soll populärer werden — Hilpoltstein, Georgensgmünd und Wendelstein wollen mitziehen - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Mit der Bewerbung um den Titel "Fairtrade-Kreis" will der Landkreis Roth den fairen Handel in der Region noch populärer machen. Gleichzeitig streben auch die Stadt Hilpoltstein, die Gemeinde Georgensgmünd und der Markt Wendelstein den Titel "Fairtrade-Town" an. Schwabach darf sich bereits seit 2015 so nennen.

Sie wollen fairen Handel fördern (von rechts): Landrat Eckstein, Ursula Kann, Monika Schmidt, Maria Richter, Werner Geßler, Florian Fischer, Uwe Babinsky und Thomas Pichl. Foto: Foto: Landratsamt



Beim ersten Treffen der Steuerungsgruppe "Fairtrade" wurde deutlich, dass in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen großes Interesse zum Thema "Fairer Handel" besteht. Landrat Herbert Eckstein dankte den Vertretern der Eine-Welt-Läden im Landkreis für ihr Engagement. Eckstein ist überzeugt, dass das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum und gerechtere Handelsstrukturen stärker wird. Auch auf kommunaler Ebene nehme der faire Handel "Fahrt auf". Der Kreistag habe hierfür die Weichen gestellt. Nach Erfüllung der geforderten fünf Kriterien kann der Titel "Fairtrade-Landkreis" Roth beantragt werden.

Damit den formellen Beschlüssen auch Taten folgen, gab es beim diesjährigen Behindertensportfest des Landkreises als Geschenke erstmals fair gehandelte T-Shirts und – um energiereich in die Wettkämpfe zu gehen – fair gehandelte Bananen. Erfreulicherweise, so Landrat Eckstein, haben sich mit der Stadt Hilpoltstein, der Gemeinde Georgensgmünd und dem Markt Wendelstein drei kreisangehörige Gemeinden ebenfalls auf den Weg gemacht, "Fairtrade-Town" zu werden.

Werner Geßler, Sprecher der Steuerungsgruppe aus Hilpoltstein, informierte, dass die Kriterien mittlerweile erfüllt seien und der formelle Antrag an die "Fairtrade"–Zentrale in Köln weitergeleitet wurde. Auch in Georgensgmünd ist die Steuerungsgruppe sehr aktiv, wie Maria Richter berichtete. Die Georgensgmünder wollen zügig die erforderlichen Kriterien erfüllen. In Wendelstein steht man, so Uwe Babinsky von der Gemeindeverwaltung, am Anfang des Projektes. Der erste Schritt ist mit dem Grundsatzbeschluss des Marktrates getan.

Die Vorarbeiten bei der Landkreisverwaltung laufen nach Plan. Thomas Pichl berichtete, dass mittlerweile 50 Einzelhändler sowie 21 Gaststätten und Cafés ihre Beteiligung zugesichert haben. Weiterhin haben neun Schulen, zehn Kirchen und sechs Vereine ihre Unterstützung zugesagt. Mit der formellen Gründung der Steuerungsgruppe steht der Beantragung somit nichts mehr im Wege.

Für Landrat Herbert Eckstein ist es eine "Herzensangelegenheit", dass die Mitglieder der neu gebildeten Steuerungsgruppe mit dazu beitragen, den Fairtrade-Gedanken in möglichst alle Bevölkerungsschichten hineinzutragen, sie zu motivieren und mit attraktiven Aktionen und Beiträgen für den fairen Handel zu begeistern.

Obwohl laut einer aktuellen Studie der faire Handel in Deutschland wachse, sprächen die Zahlen nach wie vor eine andere Sprache, so der Rother Einzelhändler Florian Fischer. "Der Kunde orientiert sich nach wie vor zunächst am Preis. Für regionale und fair gehandelte Produkte braucht man einen langen Atem. Um bei diesen Produkten langfristig einen Verkaufserfolg zu haben, muss der Kunde den Mehrwert erkennen."

Fischer war spontan bereit, gemeinsam mit den Eine-Welt-Läden eine "Fairtrade"–Präsentation in seinem Einzelhandelsgeschäft zu organisieren, um damit auch ein Zeichen für ein gutes Miteinander zu setzen.

Der neu gegründeten Steuerungsgruppe gehören folgende Mitglieder an: Landrat Herbert Eckstein, Maria Richter von der Steuerungsgruppe Georgensgmünd, Werner Geßler, Sprecher der Hilpoltsteiner Steuerungsgruppe, Ursula Kann, Vertreterin des Weltladens Roth, Florian Fischer als Vertreter des Einzelhandels, Monika Schmidt, Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Uwe Babinsky vom Markt Wendelstein sowie Susanne Wagner aus Hilpoltstein und Thomas Pichl vom Landratsamt Roth.

Mehr Informationen und eine Aufstellung aller Fair-Trade-Partner im Landkreis finden Sie auf www.landratsamt-roth.de unter den Menüpunkten "Wirtschaft" und dann "Fairtrade".

