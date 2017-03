Landkreis Roth: Viel Lob für die sanierten Denkmäler

Im Schloss Ratibor zeichnete der Bezirk Mittelfranken Anwesen aus - 13.03.2017 16:41 Uhr

ROTH - Schloss Ratibor, von der Stadt in jüngster Vergangenheit in Teilen vorbildlich renoviert, war der stilgerechte Schauplatz für die 41. Denkmalprämierung des Bezirks.

Bezirkstagspräsident Richard Bartsch mit den Besitzern und Verantwortlichen der sanierten Denkmäler im Landkreis Roth sowie den politischen Vertretern aus den Städten und Gemeinden und Bezirksrat Ernst Schuster. © Foto: Eva Schultheiß



Hausherr, Gastgeber und Bürgermeister Ralph Edelhäußer freute sich in seiner Begrüßung, dass der Bezirk Mittelfranken diesen schönen Rahmen für die Feier ausgewählt hat.

Denkmäler seien wichtige Ankerpunkte im Leben, die zum Entstehen des Heimatgefühls beitragen, betonte die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß. Die prämierten Denkmäler weisen eine beachtliche Bandbreite an Nutzung und Baustilen auf: Wohnhäuser, Treppenhäuser, Pavillons, Burgen, Schlösser vom Mittelalter bis in die 1960er Jahre waren unter den prämierten Projekten.

Von den meist von den Kreisheimatpflegern eingereichten 76 Vorschlägen hat eine Fachjury 53 Vorhaben ausgewählt — "nicht nur prominente und kostbare; sondern auch kleine", informierte Christa Naaß. Im Vorwort des vom Bezirk herausgegebenen Bandes "Denkmalpflege in Mittelfranken 2016", in dem alle prämierten Maßnahmen in Mittelfranken in Wort und zahlreichen Bildern vorgestellt werden, schreibt Richard Bartsch, dass der Begriff "Heimat" derzeit Konjunktur habe. Offensichtlich gebe es als Gegenpol zu Globalisierung und Internationalität ein Bedürfnis nach Heimat, die das Gefühl von Verwurzelt-sein und Geborgenheit vermittle.

Bezirkstagspräsident Richard Bartsch überreichte schließlich den Denkmaleigentümern bzw. den Verantwortlichen zwei der Bücher und die erstmals mit einem Foto des Denkmals versehen Dankurkunde.

Die Ehrung für das ehemalige Pfarrhaus im Gredinger Ortsteil Heimbach nahm der Eichstätter Domdekan Willibald Harrer entgegen. Das Bistum hatte das eigentlich nicht mehr benötigte Gebäude sehr aufwendig saniert.

Gleich zwei Denkmäler wurden im Gredinger Ortsteil Untermässing prämiert: Bürgermeister Manfred Preischl erhielt die Urkunde für die aufwendig instand gesetzte Kapelle und Pfarrer Krzyztof Duzynski für die außen und innen sanierte katholische Pfarrkirche St. Leodegar.

Karin und Johannes Haftmann haben im Heidecker Orteil Laffenau eine schon lange nicht mehr genutzte Scheune behutsam saniert und nutzen sie nun als Vinothek mit Gaststube.

Familie Fritsch nahm sich des einbruchgefährdeten Häuschens in Hilpoltstein gegenüber von Kirche und Pfarrhaus an und sanierte das aus vom Ende des 14. Jahrhunderts stammende Gebäude grundlegend und so behutsam wie möglich.

Bürgermeister Ralph Edelhäußer nahm die Auszeichnung für die Sanierung des Erdgeschosses und des Prunksaal-Fußbodens im Schloss Ratibor in Roth entgegen.

David Burton hatte das Haus in der Rother Hauptstraße 58 sanieren lassen und erhielt dafür Urkunde und Bücher.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom Ensemble "Sax-Cluster" der Orchesterschule Roth.

Das 166-seitige, reich farbig bebilderte Buch "Denkmalpflege in Mittelfranken 2016" kann man über die Bezirksheimatpflege, Bezirk Mittelfranken, Telefon (09 81) 46 64 50 02, E-Mail: bezirksheimatpflege@bezirk-mittelfranken.de zum Preis von 15 Euro erwerben.

EVA SCHULTHEISS