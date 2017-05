Landkreis Roth will Schüler in Museen locken

LANDKREIS ROTH - Im Landkreis Roth gibt es über 30 Museen und Privatsammlungen, die verschiedene geschichtliche Epochen und heimatkundliche Themen abdecken. Doch nur wenige Schulklassen besuchen diese bislang. Der Landkreis will nun Anreize für einen Museumsbesuch geben.

Als Kelten fühlen konnten sich bereits die Mädchen und Buben bei den Kinderaktionstagen. Für die Umsetzung museumspädagogischer Angebote im „Fundreich Thalmässing“ soll ein Pool an Honorarkräften aufgebaut werden. © Salvatore Giurdanella



Wie lebten unsere frühesten Vorfahren im Schutze des Vorjura? Welche Handwerkszweige prägten die vergangenen Jahrhunderte. Wie sah der Alltag der Menschen in den traditionellen fränkischen Dörfern aus? Schon seit Urzeiten an strategisch wichtigen Handels- und Reiserouten gelegen, ist der Landkreis von jeher eine besonders geschichtsträchtige Region.

Dies alles spiegelt sich vor allem in der vielfältigen, abwechslungsreichen Museumslandschaft wider und führt die Besucher von der Jungsteinzeit über die Zeit der Industrialisierung bis ins 20. Jahrhundert. Dies müsste und könnte, so die Intention des Landkreises, auch die Schulen interessieren. Zudem erhalten Lehrer aus dem Landkreis seit Jahren Tipps für Wandertage und Klassenausflüge.

Doch anscheinend wird das Angebot nicht so genutzt, wie es sich der Landkreis erhofft. Um einen zusätzlichen Anreiz für den Museumsbesuch zu schaffen, werden jetzt Schulklassen aus dem Landkreis bei der Anreise zu den Museen gefördert.

Der Kreisausschuss für Kultur, Sport und Freizeit bewilligte jetzt (maximal) 100 Euro im Jahr pro Klasse und Ausflug mit dem Bus. Wird mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren, werden die Kosten vollständig übernommen. Insgesamt stehen hierfür 2000 Euro aus dem Finanzierungstopf "Bildungsregion" zur Verfügung.

Ferner soll für die Umsetzung museumspädagogischer Angebote im "Fundreich Thalmässing" ein Pool an Honorarkräften aufgebaut werden, der bei Bedarf gebucht werden kann.

Neues Preismodell

In Anlehnung an den Historischen Eisenhammer bei Eckersmühlen wird für Nutzer folgendes Preismodell angeboten: Die Führung für eine Gruppe von fünf bis 25 Personen oder eine Schulklasse (Dauer: 60 Minuten) beträgt zehn Euro plus Eintritt. Folgt dem noch ein Angebot mit Aktivitäten (plus 30 Minuten), klettert der Preis auf 15 Euro plus Eintritt. Die Eintrittspreise selbst bleiben im "Fundreich" unverändert: Erwachsene zahlen drei, Kinder/Schüler einen und Familien fünf Euro – ab zehn Personen bezahlt jeder Erwachsene zwei Euro.

