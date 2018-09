Der Magirus-Deutz L117 ist heute ein höchst rares Modell. In ganz Deutschland sind nur noch zwei Exemplare davon im Dienst, einer davon beim Roten Kreuz in Roth. Dort ist der Einsatzleitwagen seit dem Jahr 2000 stationiert. Innen gibt es vier hochmoderne Computerarbeitsplätze und einen breiten Besprechungstisch. Am Heck stehen zwei ausfahrbare Lichtmasten mit Scheinwerfern zur Ausleuchtung von Einsatzstellen bei Nacht bereit.