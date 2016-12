Landkreis-Sportler unter den besten 30 in Deutschland

Team Memmert und TSG-Leichtathleten sind vertreten - vor 2 Stunden

ROTH/BÜCHENBACH - Alljährlich werden Deutschlands beste Leichtathleten in den offiziellen Jahresbestenlisten des Deutschen Leichtathletik Verbandes erfasst. Den 30 Besten in jeder Klasse und Disziplin verleiht der Deutsche Leichtathletik Verband die DLV-Bestennadel in Gold, Silber oder Bronze.

Sebastian Reinwand und andere Mitglieder des Team Memmert sind 21 Mal in den Spitzenplätzen vertreten. © Theo Kiefner



Eine überragende Bilanz weist das Memmert-Team mit 21 Spitzenplätzen auf den Laufstrecken von 5000 Meter bis Marathon auf. Sebastian Reinwand und Simon Stützel sind je fünfmal, Julian Flügel, Andreas Straßner und Timo Göhler je dreimal und Phillip Baar zweimal auf Goldnadel-Rängen zu finden.

Herausragend sind die beiden ersten Ränge in der Marathon-Mannschaft durch Straßner, Reinwand und Stützel sowie über 10 000 Meter durch Göhler, der mit 28:50 Minuten als einziger Deutscher die 29-Minuten-Schwelle unterbot.

In den Top 30: Sebastian Reinwand und Annika Treffehn. © Fotos: Kiefner, privat



Wie hoch die Messlatte für einen Medaillenrang liegt, zeigt die Zahl der Spitzenränge im Leichtathletik-Kreis Roth. Lässt man die dominierenden Läufer des Teams Memmert außer Betracht, verbleibt lediglich eine Hand voll Athleten, die unter den 30 besten Deutschen rangieren.

In diesem Jahr sind die Athleten des Teams Leidl der TSG Roth mit zwei Einträgen verzeichnet. Im Stabhochspringen der Jugend U 20 sicherte sich Anika Treffehn mit Rang 29 eine Gold-Nadel in einer Einzeldisziplin.

Auch in der Männer-Hauptklasse konnte eine TSG-Mannschaft glänzen. Der Zehnkampf-Mannschaft mit Thomas Heid, Tobias Grahl und Thomas Teck wird für ihren 22. Rang die Silber-Nadel verliehen.

la

