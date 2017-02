Lange Finger griffen nach leeren Flaschen

Roth: Ein Osteuropäer entwendete kästenweise Plastik aus Markt - vor 17 Minuten

ECKERSMÜHLEN - Ex und hopp und weg: Leergut war das, was in einem Eckersmühlener Supermarkt immer wieder abhanden kam. Die Polizei kam dem Dieb aber schnell auf die Schliche.





Am Mittwoch teilte der Leiter des Supermarktes der Rother Polizei mit, dass bei ihm offenbar Leergut gestohlen werde. Insgesamt seien schon mindestens 60 Getränkekästen im Wert von knapp 200 Euro verschwunden, lautete die Bilanz.

Diebesgut im Laderaum

Tags darauf registrierten Streifenbeamte der PI gegen halb sechs Uhr morgens einen weißen Lieferwagen, der vom Supermarkt wegfuhr. Bei der umgehenden Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Polizisten im Laderaum vier Kästen mit Leergut sowie einen großen Plastiksack mit unzähligen PET-Flaschen.

Der osteuropäische Fahrer wurde wegen Diebstahls festgenommen. Bei der Untersuchung stellte sich außerdem heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird.

