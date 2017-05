Late-night-Show der Ausdauerläufer

Reinwand verbessert Bestzeit über 5000 m — Knall kratzt über 1500 m die vier Minuten - vor 28 Minuten

KAMMERSTEIN/BÜCHENBACH - Im belgischen Oordegem nahe Gent stellte Sebastian Reinwand beim "International Flandern Meeting" mit 13:56,2 Minuten eine neue persönliche Bestzeit über 5000 Meter auf. Damit war er zwei Sekunden schneller als vor zwei Jahren an gleicher Stelle.

Sebastian Reinwand und Philipp Baar machten ordentlich Tempo über 5000 m. © Fotos: privat



Oordegem hat sich zum Mekka der europäischen Langstreckenläufer entwickelt. Spitzenläufer nützen die dort meist optimalen Bedingungen, um neue persönliche Bestzeiten anzupeilen. Rund 300 Top-Läufer aus ganz Europa traten über 5000 Meter an, 70 davon mit Bestzeiten unter 14 Minuten.

Unter den 25 Deutschen stand mit dem Kammersteiner Sebastian Reinwand (ART Düsseldorf) auch der Dritte der deutschen 10 000- Meter-Meisterschaften am Start. In Oordegem hatte er in den vergangenen Jahren schon zwei Mal persönliche Bestzeit aufgestellt.

Detleff Knall verbesserte seine 1500-m-Zeit um sieben Sekunden.



Obwohl das Rennen erst in den Nachtstunden lief, lagen die Temperaturen mit über 20 Grad noch deutlich zu hoch. Trotzdem hielt Reinwand das Tempo der Führungsgruppe im zweitschnellsten der sechs Läufe gut mit. Im Ziel zeigte die Uhr mit 13:56,2 Minuten die erhoffte neue persönliche Bestzeit. Nur vier Deutsche lagen in der Endwertung vor dem 29-jährigen Ex-Rother, der sich mit dieser Zeit eine gute Ausgangsbasis für seine Marathon-Ambitionen schuf. Knapp hinter Reinwand platzierte sich auch sein Teamkamerad Philipp Baar, der Deutsche Halbmarathon-Meister 2017.

Steil nach oben

Mit dem 20-jährigen Detlef Knall vom "Team Memmert" wartete ein weiterer starker Läufer der lokalen Szene mit einem tollen Ergebnis auf. Seit Jahresanfang befindet sich der Rednitzhembacher in einer steilen Aufwärtsentwicklung. In dem wegen der hohen Teilnehmerzahl über 1500 Meter erst um 0.30 Uhr gestarteten Rennen pulverisierte Knall seine persönliche Bestzeit um sieben Sekunden und schrammte mit glänzenden 4:00,8 Minuten nur äußerst knapp an der angepeilten Vierminuten-Schwelle vorbei.

