Leoni in Roth: Party statt Produktion

Unternehmen feierte 100. Geburtstag mit Mitarbeitern - vor 1 Stunde

ROTH - Kein Maschinenlärm war bei der Leoni Kabel GmbH zu hören, stattdessen Kinderlachen, Musik und Festbetrieb. Grund hierfür war das große Familienfest, das das Unternehmen anlässlich seines 100. Geburtstages für alle Mitarbeiter samt Angehörigen auf dem Werksgelände feierte.

Der Historische Verein Roth präsentierte einige Exponate der leonischen Industrie aus seinem Fabrikmuseum. © Foto: Tobias Tschapka



"Wir wollten allen unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, das Fest zu besuchen, deshalb ruht die Produktion", erklärt Werksleiter Wolfgang Reichel. Und die Besucher kamen in Scharen, gut 2500 angemeldete Gäste, darunter auch jede Menge "Ehemalige".

Aber es blieb ein internes Fest. Dieser Tag gehörte allein den Mitarbeitern, und die Geschäftsleitung hatte sich ordentlich etwas einfallen lassen, um ihre Angestellten samt Familien einen denkwürdigen Tag zu bereiten, denn schließlich erlebt ein Arbeitnehmer in der Regel nur einmal, dass "seine" Firma 100 Jahre alt wird.

Rummelplatz auf dem Firmengelände

Teile des hinteren Konzerngeländes erinnerten dank der Hüpfburg, dem Trampolin, dem Armbrustschießen und vielen anderen Attraktionen für Kinder an einen Rummelplatz. Auf dem Weg dorthin begab man sich gleichzeitig auf eine Zeitreise, denn auf großen Tafeln wurden wichtige Stationen der erfolgreichen Firmengeschichte mit Bildern, Zahlen und Fakten dargestellt.

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, sich in einer der Produktionshallen über die modernste Technik der Kabelherstellung zu informieren. Als "Kontrastprogramm" gab es einen Stand des Historischen Vereins Roth, der einige Exponate aus seinem Fabrikmuseum der leonischen Industrie präsentierte, und auch die Klöppelschule Abenberg war zu Gast und zeigte ihr altes Flechthandwerk.

Abschied vom alten Standort

Nachdem Geschäftsführer Wolfgang Lösch alle Anwesenden begrüßt hatte und außerdem zum Ausdruck brachte, dass bei der heutigen Feier auch ein wenig Abschied vom Standort Stieberstraße mitschwingen würde (kürzlich legte Leoni an der Lände den Grundstein für ihre "Fabrik der Zukunft"), trat Landrat Herbert Eckstein ans Mikrofon. Er lobte die Leoni für ihr großes Engagement bei der Ausbildung, und dass sie auch Menschen, deren Leben "nicht immer gerade verläuft" ebenfalls berufliche Perspektive und Zukunft bieten würde. Eckstein bezeichnete die Leoni als ein "Stück Heimat" für ihre Mitarbeiter.

Laut Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer sei es egal, in welchen Umfeld man sich in Roth bewegen würde, "immer trifft man auf jemanden von der Leoni", und vor allem die Azubis würde mit stolzgeschwellter Brust umherlaufen und verkünden: "Ich bin bei Leoni". Das zeige die tiefe Verbundenheit der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen, das seit 100 Jahren einen der wichtigsten Industriestandorte der Kreisstadt darstellen würde.

Ehrenurkunde der IHK

So sieht das offensichtlich auch die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken, denn Lars Hagemann, der Leiter der IHK-Geschäftsstelle Nürnberger Land, Schwabach und Landkreis Roth, überreichte den Leoni-Geschäftsführern Wolfgang Lösch und Markus Thoma stellvertretend für deren gesamtes Unternehmen eine Ehrenurkunde für "hundert Jahre engagierte unternehmerische Tätigkeit".

Die Leoni-AG feierte anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens ein großes Familienfest zu dem über 2500 Mitarbeitern und deren Familien, aber auch viele Ehemalige waren gekommen. © Foto: Tobias Tschapka



Für Lösch und Thoma war es anschließend eine ganz besondere Ehre, ihrerseits die drei ältesten ehemaligen Mitarbeiter des Rother Standorts mit einem guten Tropfen Wein und einem Kupferstich eines historischen Drahtziehers auszuzeichnen. Elisabeth Kallweit, Jahrgang 1920, trat im Jahr 1960 als Spulerin in die damalige "Leonische Drahtwerke AG" ein und blieb dort bis zu ihren Ruhestand 1980. Gerade mal ein Jahr jünger ist Kunigunde Rummer, die 1948 als Packerin in der Emaille begann und 1959 als Werkstattschreiberin in der Schlosserei wechselte – bis zur Rente 1981.

Der Jüngste im Bunde der Geehrten war Ludwig Weiß, der 1922 geboren wurde und 1950 als Elektriker bei den Leonischen Drahtwerken eine Arbeit fand. 1955 wechselte er in die Flechterei und blieb dort bis zu seinem Ruhestand 1985 als Meister tätig.

Bis 18 Uhr dauerte die große 100-Jahr-Feier der Leoni, bei der übrigens auch in kulinarischer Hinsicht keine Wünsche unerfüllt blieben. Darüber hinaus ging sogar ein Weihnachtswunsch in Erfüllung. Werksleiter Wolfgang Reichel führte den kleinen Tim Waitz und dessen Familie durch das Werk, denn der Bub hat genau diesen Wunsch beim Rother Weihnachtsmarkt aus seinen Wunschzettel geschrieben. Die Kabelschmiede zog an diesem Tag eben jeden in ihren Bann – vom Rentner bis zum (potenziellen) Nachwuchs.

TOBIAS TSCHAPKA