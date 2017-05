"Leuchtturm" sendet Jubiläumssignale aus

Die Rother Kulturfabrik feiert ihr 25-jähriges Bestehen: Ein Blick zurück auf die Anfänge einer Kultur-Institution - vor 14 Minuten

ROTH - Ein Vierteljahrhundert intensive Kulturarbeit: Am Mittwoch, 17. Mai, feiert die Rother Kulturfabrik ihr 25-jähriges Bestehen. Grund genug für eine kleine Zeitreise in die Kufa-Geschichte.

Eine der größten Stärken der Rother Kufa ist ihre Architektur: Nicht nur der große Saal, sondern auch die beiden Foyers — hier jenes auf der Flussseite — sind als Spielorte tauglich und werden auch gerne genutzt. © Foto: Hans von Draminski



ROTH – Maximal 50000 Mark, keinen Pfennig mehr: So niedrig war das Startbudget, das der damalige Rother Bürgermeister Hans Weiß der Kulturfabrik-Leiterin Ruth Kiefer für ihre erste Saison zubilligte. Davon musste die Rotherin, die in Berlin Theaterwissenschaft, Publizistik und Kunstgeschichte studiert hatte, von Mai bis Ende Juni und von Oktober bis Dezember ein Kulturprogramm auf die Beine stellen, das "nicht zu modern" sein durfte, wie Weiß der frischgebackenen, mit einem Fristvertrag ausgestatteten Kufachefin ins Pflichtenheft schrieb.

Was daraus wurde, ist bekannt: Ein gut gehendes Mehrspartenhaus, in dem Konzerte von Rock bis Klassik ebenso ihren festen Programmplatz haben, wie Kabarett, Kleinkunst, Theater und die Bildenden Künste. Darüber hinaus wird die Kulturfabrik auch ihrem Zweck als Bürgerhaus der Stadt Roth gerecht und bietet lokalen Vereinen sowie Gruppen ein Forum, beheimatet unter anderem Jugendfilmtage oder Ausstellungen lokaler und regionaler Kunstschaffender.

Mit dem "Künstlerfest" verstärkte Ruth Kiefer über die Jahre die Breitenwirkung Bildender Kunst, mit den Bluestagen etablierte sie ein Bluesfestival, das heute zu den wichtigsten Genres zählt – die Zahl derer, die hier mitspielen wollen, übersteigt bei weitem die Zahl möglicher Konzerte.

Schon 1993 konnte die Kulturfabrik mit einem 120 000-Mark-Budget wirtschaften, 1996 wies der Etat 318 000 Mark aus – nicht zuletzt, weil die Stadt Roth inzwischen die "Leuchtturm"-Funktion der Kulturfabrik erkannt hatte. Zieht der Rother Kulturtempel doch Kulturfans nicht nur aus dem benachbarten Nürnberg, sondern aus der kompletten Metropolregion an.

Manche nehmen weite Fahrten auf sich, weil in der Kulturfabrik manches exklusiv läuft, weil Künstler sich bewusst dafür entscheiden, ihren Auftritt in Roth zu absolvieren. Die Liste derer, die das Haus im Lauf der Jahre beehrten, liest sich nicht von ungefähr wie ein "Who is Who" der weltweiten Stars.

Wobei der stärkste Magnet die Rother Bluestage sind und waren: Was als Wochenend-Festival in der "WunderBar" anfing, ist eine Veranstaltungsreihe mit Weltgeltung geworden. Hier traten James Brown und Gary Moore auf, waren John Lord und Eric Burdon zu Gast. Der ikonische Blues-Albino Johnny Winter gab in Roth kurz vor seinem Tod noch ein Konzert und verewigte sich im Goldenen Buch der Stadt – in einem Wohnwagen neben der Kulturfabrik sitzend und sichtlich zufrieden mit dem Haus und seinem Team.

Teamwork als Erfolgsgarantie

Wer sich fragt, was den anhaltenden Erfolg ausmacht, dem lässt sich die Antwort in einem Wort geben: Teamwork. Die Kulturfabrik taugt nicht all zu gut als Forum für Profilneurotiker und Selbstdarsteller, das Funktionieren der Hochleistungs-Kulturmaschinerie basiert auf einem kontrollierten Miteinander, bei dem – vom heutigen Leitungs-Tandem Monika Ammerer-Düll und Silke Rieger bis zum letzten Bluestage-Helfer – alle ganz genau wissen, was sie tun.

Ein Geist, für den Ruth Kiefer die Grundlage schuf: Der Kulturmanagerin war bewusst, dass ein Haus dieser Größe nicht von einer "Eine-Frau-Armee" betrieben werden kann. So entwickelte sie Strukturen, die sich bewährt haben. Und sie vergaß nie, am Ende der Bluestage ihr Team zu loben. Eine Tradition, die unter ihren Nachfolgerinnen weiterlebt.

HANS VON DRAMINSKI