Lob von allen Seiten für neue Chefin des TV Hilpoltstein

Elke Stöhr seit Frühjahr an der Spitze des Vereins - Geschenke für treue Mitstreiter - 18.12.2016 15:37 Uhr

HILPOLTSTEIN - Im Frühjahr trat Elke Stöhr als neue Vorsitzende des TV 1879 Hilpoltstein ihren Dienst an und sorgte gleich für zwei Premieren: Erstmals in der Geschichte des Vereins hatte mit ihr eine Frau das Ruder übernommen. Zugleich ist Stöhr die erste, die dies hauptamtlich macht.

Elke Stöhr mit ihren Mitstreitern. Zu sehen sind (v. l.): Stefan Jotz (Badminton), Katrin Rettlinger (Basketball), David Matheisl (Triathlon), Oliver Blechschmidt (Fußball), Jürgen Klingenbeck (Leichtathletik), Claudia Götz (Tischtennis), Andrea Czöppan (Handball), Christian Weber (Tennis) und Klaus Maget (Taekwondo). © Foto: Jürgen Leykamm



Bei der Weihnachtsfeier im Restaurant der Stadthalle wurde sie mit Lob überhäuft, das sie ihrerseits an ihre Mitstreiter weitergab. Dass hier die richtige Dame vorn dran steht, wurde dabei gleich zu Beginn deutlich. Auf ein Mikrofon konnte Stöhr nämlich bei der Begrüßung verzichten – wegen ihrer „kräftigen Turnhallenstimme“, wie sie selbst sagte. Sie attestierte den Vielen, die sich um den Verein verdient machen, „vorbildliches Engagement“.

Es waren allein über 200 Übungsleiter zu der Feier eingeladen worden. Ihr Einsatz sei „die gesellschaftliche Kür.“ Und diese trage große Früchte. So hätten die Tischtennisspieler etliche bayerische Meistertitel eingeheimst, im Ju-Jutsu gab es zweimal Platz zwei im Freistaat.

Aber auch im Breitensport sei einiges erreicht worden. So habe man das Kursangebot um „Deep Work“ oder „Stretch & Relax“ oder „Yoga auf der Försterwiese“ erweitert, über 50 Sportabzeichen galt es zu übergeben.

Im angestoßenen Strategieprozess hätten sich viele aktiv mit eingebracht, das neue Logo in die Öffentlichkeit bekannt gemacht und die Homepage mit Leben erfüllt. All dies blieb nicht ohne Folgen und so kann der TV Hilpoltstein innerhalb eines Jahres einen Zuwachs von rund 100 Mitgliedern verzeichnen. Belohnt wurde das Engagement mit neuen Turnbeuteln im Vereinsdesign sowie Einkaufsgutscheinen. Die lizenzierten Übungsleiter konnten sich über eine leichte Anhebung des Salärs freuen.

Weihnachtspäckchen hatte Stöhr für ihre beiden Stellvertreter Gerhard Koller und David Matheisl sowie „Geschäftsstellenfee“ (Koller) Monika Kraus dabei. Der Verein selbst habe kürzlich die Sportplakette des Bundespräsidenten bekommen. Eine Wunschliste für Weihnachten ließ Stöhr in ihrer Festrede nicht unerwähnt. Für die Fußballer wünschte sie sich Räume zum Umziehen, für die Tennisspieler und die Turner eine eigene Halle, für die Tischtennisspieler einen Fitness- und Physioraum, für die Leichtathleten einen Kraftraum, für die Kampfsportler eine Spiegelwand – „und eine Sauna wäre auch nicht schlecht“. Dies alles zusammengefasst könnte „das neue Sportvereinszentrum des TV Hip“ bilden, gab Stöhr der Gleichstellungsbeauftragten des Vereins, Ulla Dietzel, in ihrer Funktion als 2. Bürgermeisterin mit auf den Weg. Wenn man sich schon mit dem Titel „Sportstadt am Rothsee“ schmücke, sollte man dies auch entsprechend unterstützen.

Stöhrs zweiter Stellvertreter David Matheisl, würdigte nicht nur das gute Zusammenspiel der Abteilungen, sondern auch die Dame im Chefsessel, die über eine mystische Gabe verfüge: eine E-Mail zu beantworten, bevor diese losgeschickt worden sei.

Humorvoll blickte indes erster Stellvertreter Gerhard Koller auf das Jahr zurück. Leider habe die angefragte „Girlgroup“ absagen müssen, sodass sie auch nicht das von der Chefin gewünschte Lied singen konnte: „Ihr Mitglieder kommet, oh kommet zuhauf!“ Vielleicht kämen ja noch mehr, wenn der Verein neue „Trendsportarten“ wie „Achselzucking und Kopfwackling“ für sich entdecke.

Zuversichtlich zeigte sich der Vereins-Vize hinsichtlich eines neuen Sportzentrums. Denn es gäbe jetzt ja viele neue und junge Gesichter in der Vereinsführung – und denen würden die Banken viel lieber hohe Kreditsummen zugestehen als den schon reiferen Mitstreitern. In deren Sinne rührte er schon einmal die Werbetrommel für den Seniorenfasching. Er zeigte sich erfreut, dass die „S-Klasse“ so großen Zuwachs habe: „Was Ihr losmacht, finde ich absolut super!“

Lob gab es auch für die neue Wanderabteilung, die Bewegung und Gemeinschaftserlebnis verbinde. Der gesamte Verein indes trage zur Aufwertung der Lebensqualität in der Burgstadt bei.

JÜRGEN LEYKAMM