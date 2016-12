Lösen Chemikalien an Christbäumen Allergien aus?

ECKERSMÜHLEN - Herbizide, Insektizide, Verdunstungshemmer. O Tannenbaum, wie giftig sind deine Blätter? „Extrem gefährlich“, meint ein leidgeprüfter Pensionär aus Eckersmühlen. Die Belastung müsse weniger werden, pocht der Bund Naturschutz. „Auf einem guten Weg“ wähnen sich derweil die Bayerischen Christbaumanbauer, während ein heimischer Produzent findet, dass „die ganze Sache viel zu arg aufgebauscht“ werde und von „Panikmache“ spricht.

Peter Herold stellt keinen Weihnachtsbaum mehr in seinem Wohnzimmer auf. Der Eckersmühlener ist sicher, dass die grüne Pracht eine allergische Reaktion bei ihm ausgelöst hat. Von „Panikmache“ spricht da so mancher Christbaumanbauer. Foto: Symbolbild: dpa



Zu Heiligabend 1995, da kam sie – die Atemnot. Kurz nachdem der Weihnachtsbaum aufgestellt war, den man zuvor „in irgendeinem Nürnberger Baumarkt“ gekauft hatte. Peter Herold erinnert sich noch genau. Er ließ sich damals von seiner Lebensgefährtin zum ärztlichen Notdienst fahren, „der aber nichts feststellen konnte“.

Im neuen Jahr „schleppte“ sich Herold zum Hausarzt und wurde umgehend ins Krankenhaus eingewiesen: Verdacht auf Lungenembolie. In der Klinik verabreichte man ihm Kortison, hoch dosiert, weil die Lunge zur Hälfte mit Wasser gefüllt war. Eine Allergie wurde als Ursache diagnostiziert.

Zwei weitere solcher Fälle kann Peter Herold allein aus seinem nahen Umfeld aufzählen. Fälle, in denen für den ehemaligen Berufsschullehrer inzwischen zweifelsfrei der Christbaum als Urheber der Symptome feststeht.

Ein direkter Ursache-Wirkungszusammenhang? „Beweisen lässt sich das sicher nicht“, meint Thomas Emslander, Verbandschef der Bayerischen Christbaumanbauer. Hakt man nach beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen, so kann der zuständige Experte nur mit den Schultern zucken. Nein, darüber lasse sich nichts finden.

Gleichwohl kennt auch Dr. Ralf Straußberger, Waldexperte beim Bund Naturschutz, analoge Erfahrungsberichte: Leute reagieren mit gesundheitlichen Einschränkungen auf Christbäume, sobald diese in die Wärme kommen und ausdünsten – „das gibt es“. Deshalb warnt der BN davor, „in Plantagen gezogene Pflanzen, vor allem Billigware aus dem Ausland“ zu kaufen.

Zum einen würden die langen Transportwege das Klima belasten. Zum anderen seien bei der Aufzucht Pestizide und Kunstdünger im Einsatz. Außerdem: Sehr früh geschlagene Ware werde mit Verdunstungshemmern zum Schutz vor Austrocknung präpariert. Das alles schade Mensch wie Umwelt. „Wir empfehlen darum, beim Christbaumkauf auf regionale Herkunft und umweltgerechte Produktion zu achten“, sagt BN-Mann Straußberger. Der Verbraucher solle ruhig nach Herkunft und Aufzuchtweise fragen, rät er.

Doch für Michael Gerners Geschmack wird „die Suppe viel zu heiß gegessen“. Gerner ist Herr über 20 Hektar Sindersdorfer Christbaumkulturen und ärgert sich, wenn öffentliche Pauschalverurteilungen die Runde machen. Es werde der Eindruck erweckt, dass man Züchtungen „einfach generell vollspritzt – das stimmt aber nicht!“, echauffiert sich der 45-Jährige.

Nur punktuell

In seiner Produktion zum Beispiel kämen Herbizide nur dann zum Einsatz, „wenn gar nix anderes geht“. Und statt flächendeckend, rücke man dem Unkraut punktuell zu Leibe. Dabei werde der Baum abgeschirmt. Das heißt: „Er kriegt nix ab“, unterstreicht Gerner. „Wär´ ja auch blöd“ — weil es der Pflanze schade. Ein ungehemmtes „Drauflosspritzen“ sei zudem „nicht betriebswirtschaftlich“, zumal die Mittel „richtig was kosten“.

Peter Herold Foto: Petra Bittner



Auch im Hinblick auf Insektizide würden sich die Sindersdorfer „ausschließlich bei Bedarf" bedienen – und zwar ökologischer Varianten, beteuert Gerner. Im Hinblick darauf findet er, dass man den Verbraucher „mit den ganzen Nachrichten über den Chemieeinsatz total verunsichert“. Das wäre „Panikmache“.

Fakt sei aber nun mal: „Schädliche Stoffe werden eingesetzt“, kontert Ralf Straußberger vom Bund Naturschutz. Das hätten Stichproben ergeben, in denen Weihnachtsbäume auf Rückstände inspiziert worden waren. Ergebnis: 2014 wurden in jedem zweiten dieser untersuchten Bäume Pestizide wie Glyphosat und Prosulfocarb gefunden. Allerdings: Die Erhebung sei weder „repräsentativ“ gewesen, noch wären die nachgewiesenen Belastungen „hoch gesundheitsgefährdend“, gibt Straußberger zu.

„Wir liegen unter der Lebensmittelschwelle“, ergänzt Christbaumanbauer Thomas Emslander. Das bedeute: Obst und Gemüse aus herkömmlicher Produktion sei meist belasteter als ein Christbaum – „wird aber gegessen“.

Dennoch plädiert Emslander dafür, in Bayern „mehr kontrollierte Qualität auf den Weg“ zu bringen, „damit wir endlich aus der Verdachtsecke rauskommen“. Einen eigenen Fachberater für den Freistaat, eine verstärkte Überprüfung der Betriebe und die Einführung einer verbindlichen „Rückstandsrichtlinie“ – derlei wünscht sich Thomas Emslander nicht nur zu Weihnachten. Die Maxime für Ralf Straußberger bleibt indes: „Alles, was nicht eingesetzt wird, ist immer noch das Beste“. Damit verweist er auf ehemals konventionelle Anbaubetriebe, die mittlerweile auf Bio umgestellt hätten. „Es funktioniert.“

Frische-Trumpf

Michael Gerner hält mit dem „Frische-Trumpf“ dagegen: Für seine vier Verkaufsstellen in Roth, Hilpoltstein, Feucht und Neumarkt werde ab Dezember „nach Bedarf gesägt“. Und in Sindersdorf könne sowieso „jeder Kunde den Schnittzeitpunkt selber bestimmen“. Für die Qualität der Bäume, so Gerner, stehe er mit seinem Namen.

Das alles vermag Peter Herold wenig zu überzeugen. Selbst die Option, sich im Zuge einer BN-Aktion den Wald ins Wohnzimmer zu holen, mag er nicht erwägen. Denn Weihnachten ist bei Herold inzwischen zu einer recht kreativen Angelegenheit geworden. Sein Topf-Olivenbaum weiß ein „O du fröhliche“ davon zu singen...

Petra Bittner

