Luther suchte im Kindergarten Unterschlupf

ROTH - Auf kunterbunte Zeitreise entführte das Sommerfest der Rother Kindertagesstätte "Regenbogen" Steppkes wie Gäste. Natürlich durfte in der evangelischen Einrichtung anlässlich des Reformationsjubiläums ein wichtiger Gast nicht fehlen: Auch Martin Luther war zur Ritterfete auf "Burg Regenbogen" gekommen – und hatte sichtlich Spaß an dem quirligen Treiben. Hier ein szenischer Einblick.

Zum Ritterfest auf „Burg Regenbogen" durfte anlässlich des Reformationsjubiläums ein wichtiger Gast nicht fehlen: Und Martin Luther hatte sichtlich Spaß an dem quirligen Treiben.



Hört die Fanfaren! Mittelalterliche Musik ertönt: Burgherrin Enite zieht an der Hand ihres Ritters Erec in den festlich geschmückten Burghof ein. Beide nehmen auf den ritterlichen Prunkbänken Platz. Über 70 festlich gekleidete Burgfräulein mit Spitzhauben und edle Ritter mit Helm und Schild folgen dem hohen Paar zum Feste. Ein Gaukler springt um die geladenen Gäste herum und erfreut sie mit seinen Kunststückchen – die Zuschauer recken neugierig ihre Hälse, um einen Blick auf das Spektakel zu erhaschen.

Da klopft der Herold mit seinem Stab dreimal kräftig auf den Boden und die Musik verstummt. In der blumigen Sprache seiner Zeit begrüßt er alle großen und kleinen Gäste - sogar den Herrn Martin Luther, der um Unterschlupf gebeten hat. Natürlich darf dieser an den Feierlichkeiten teilnehmen und dabei auch ein wenig aus seinem Leben erzählen. Da ihm sein Ruf vorausgeeilt ist, ertönt zum Gruße das Lied "L-U-T-H-E-R". Außerdem werden ihm Gesänge und die schönsten Tänze der Gesellschaft dargeboten. Jeder Ritter und jedes Burgfräulein ist aktiv - ob als Tänzer, Musikant oder Sänger. Sogar die kleinsten Ehrengäste aus der Kinderkrippe treten als Gaukler in den Bühnenkreis des Burghofs und erfreuen die Anwesenden. Diese bedanken sich dafür mit kräftigem "Handgeklapper".

Nach dem halbstündigen Festprogramm, zu dem das Burg-Paar auch den "Meister aller Bürger", Ralph Edelhäußer, begrüßte, lud die Burgküche unter Regie des Elternbeirats zum gemütlichen Schmaus ein. Speis und Trank waren in Hülle und Fülle zum Feste gespendet worden und mundeten den Feiernden vortrefflich. Wer wollte, konnte auch an verschiedenen Spielstationen sein Geschick prüfen. Jung und Alt durften ihre Kräfte im Reiter-Slalom messen, Püppchen binden, Trommeln basteln und Burgen bauen. Zum Abschied bedankte sich Herr Martin Luther herzlich bei Enite und Erec sowie dem gesamten Gefolge für das kurzweilig gelungene Fest und spendierte ein Eis für alle kleinen Gäste.