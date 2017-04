Macy Gray, Klaus Doldinger, Max Mutzke und mehr

Jazz&Blues Open in Wendelstein: Rauchige Stimmen, berühmte Melodien, Bands mit Kultstatus und Unterhaltung für die ganze Familie - 23.04.2017 18:31 Uhr

WENDELSTEIN - Das 24. Jazz & Blues Open lockt vom 28. April bis zum 3. Mai mit hochkarätigem Programm nach Wendelstein.

Max Mutzke (links) und Klaus Doldinger werden am 29. April dem Publikum gehörig einheizen. © Foto: oh



Das Jazz & Blues Open Wendelstein macht seinem Namensbestandteil "Open" wieder alle Ehre. Sechs Tage lang gibt es insgesamt zwölf Konzerte, drei Mitmachkonzerte für die Grundschüler im Jugendtreff "downstairs" und eine ganze Woche lang Streetdance-Workshops in der Mittelschule.

Los geht’s am 28. April mit Grammygewinnerin Macy Gray. Mit ihrer unverwechselbaren, rauchigen Stimme gehört die Sängerin zur ersten Liga des US-amerikanischen Musikgeschäfts. Im Rahmen einer großen Europatournee macht sie auch Halt in Wendelstein — neben Berlin die einzige Station in Deutschland.

Der Samstag wird dann jazzig: Klaus Doldinger ist der mit Abstand bekannteste Vertreter des Genres. Man kennt ihn und vor allem seine Musik – auch wenn man sich dessen manchmal gar nicht bewusst ist. Ob es die berühmte Tatort-Melodie ist, die Soundtracks zu den Kinofilmen "Das Boot" oder "Die unendliche Geschichte", oder einige seiner mittlerweile 35 "Passport"-Alben. Sein Werk ist aus der deutschen Kulturlandschaft nicht wegzudenken. Beim Konzert in Wendelstein wird Klaus Doldinger’s Passport den Soul- und Popsänger Max Mutzke als Gast präsentieren.

Aber bevor Klaus Doldinger die Bühne betritt, heizt die "Zappelbude" ein – und zwar in Originalbesetzung. Sie wurde 1997 von Deutschlands Jazzdrummer Nummer Eins Wolfgang Haffner und seinem langjährigen musikalischen Partner Roberto Di Gioia (Keyboards) gegründet.

Mitglieder in der Originalbesetzung waren außerdem Tony Lakatos (Saxofon), Gitarrist Martin Scales, und Bassist Patrick Scales. Im Laufe der Zeit erspielte sich die Band Kultstatus. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum haben sich Haffner und Di Gioia entschlossen, die Originalbesetzung der Zappelbude für einige exklusive Shows im In- und Ausland zu reaktivieren. Haffner gastiert bereits zum vierten Mal in Wendelstein.

Bei Samy Delux, seiner DLX Band und dem Schweizer "Seven" kommen am 30. April die Rap- und Funk-Freunde auf ihre Kosten. Nachdem die Deutschen im vergangenen Sommer an diversen Festivals in den Genuss eines Seven-Livekonzertspektakels kommen konnten (er war auch Special Guest der Fantastischen Vier), kommt der Schweizer Vollblutmusiker gemeinsam mit Samy Deluxe nach Wendelstein.

Musik für die ganze Familie mit freiem Eintritt gibt es am 1. Mai – bei jedem Wetter. Am großen Open-Air-Tag werden im Altort wieder alle Facetten des Festivals gezeigt. Mit Günther Sigl & Band, dem Frontmann der Spider Murphy Gang, ist beste Unterhaltung garantiert.

"Swing! Swing! Swing!" Das ist das Motto von Marina & The Kats. Heiße Grooves, traumtanzende Melodien, fetzige Gitarren, treibendes Beserlschlagzeug und die Stimme der hinreißend charmanten Marina, die zu einem ihrer in verspielter Leichtigkeit dahin perlenden Scatsoli ansetzt. Da schnippen die Finger, da wirbelt’s am Parkett.

Bei "Noise Adventures" treffen sich zwei Generationen und überraschen mit klangreichen und spannenden Arrangements. Und wer noch nicht genug gehört und getanzt hat, kommt mit "Iyeoka" sicher auf seine Kosten.

Außerdem wird Thilo Wolf, der Kulturpreisträger der Stadt Fürth, dieses Jahr zusammen mit seinem Quartett in der St. Nikolaus Kirche gastieren. In Wendelstein werden Thilo Wolf am Piano, Markus Schieferdecker am Bass und Paul Höchstädter an den Drums auf die junge Sängerin Johanna Iser treffen, die vor einiger Zeit durch eine spontane Session mit Bobby McFerrin und Chick Corea aufhorchen ließ. In der TV-Sendung "Music for Lovers" war sie mit Thilo Wolfs Band und den Nürnberger Symphonikern zu erleben.

Zum Abschluss des Festivals gibt es noch zwei kleine aber feine Clubkonzerte: Lisa Wahland wird mit ihrem Projekt "Die Drei Damen" das Publikum in der Jegelscheune verzaubern und Ludwig Seuss, bekannt als Keyboarder der Spider Murphy Gang, sorgt mit seinem Trio im Casa de La Trova sicher für einen mitreisenden Abschluss. Das Konzert von Ludwig Seuss ist bereits ausverkauft.

