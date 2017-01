Maly gibt Buckreus Schützenhilfe

ROTH - Im Rennen um das Rother Bürgermeisteramt hat der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly dem SPD-Bewerber Andreas Buckreus Schützenhilfe gegeben: In der Kulturfabrik war man nach knapp eineinhalb Stunden sowohl um einige Ideen von Buckreus für Roth reicher als auch um den frischen Blick des Oberbürgermeisters auf Heimat und kommunalpolitische Identität im allgemeinen.

Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly griff das Motto von Roths SPD-Bürgermeisterkandidat Andreas Buckreus (re.) auf und parlierte inhaltsvoll und dabei unterhaltsam, wohin die Reise in der Kommunalpolitik gehen sollte. © Carola Scherbel



Ein Anruf bei Uli Maly habe genügt, erzählte Andreas Buckreus stolz, und der Nürnberger OB und Vizepräsident des Deutschen Städtetages habe zugesagt, nach Roth zu kommen – „eine schöne Stadt“, „ein Schatz“ wie Maly betonte, dessen Wert sich die Rother selbst vielleicht gar nicht immer bewusst seien. Diesen Wert will Buckreus, wie er in seinem „Auf geht’s“-Programm vorstellte, bewusst machen. Roth werde auf Dauer wohl kein Einkaufsmittelzentrum sein, aber „wir müssen Menschen in die Innenstadt bringen“.

Bei dem neuen Stadtmarketing-Verein, dessen Gründung er sehr begrüße, weil er selbst beim Handelsverband schon diesen Vorschlag gemacht hatte, müsse der Bürgermeister als Bindeglied agieren. Eine Baugestaltungssatzung, ein Parkleitsystem und mehr Wohnraum auch in der Innenstadt (wofür es Fördermittel gebe) „hätte man schon initiieren können“.

An Halle führt kein Weg vorbei

„Roth braucht eine Veranstaltungshalle“, machte er angesichts der 150 Anfragen jährlich klar. Aber statt erst neu zu planen und jetzt nach dem Auffinden einer alten Baugenehmigung „gar nichts zu tun“, müsse die Stadthalle generalsaniert werden. Akzente setzen will der 34-jährige Polizeibeamte auch in der interkommunalen Zusammenarbeit: Vom gemeinsamen Hallenbad über Tourismusprojekte bis zu gemeinsamen Gewerbegebieten sei es wichtig, „Vertrauen zu den anderen Kommunen zu schaffen“ und das „Kirchturmdenken abzulegen“.

Gewohnt gewitzt

Wie weit sich Kommunalpolitik vom Kirchturmdenken wegbewegen kann und soll, darüber parlierte der Nürnberger OB Maly gewohnt gewitzt und (selbst)ironisch aus eigener Erfahrung.

Früher habe man in Nürnberg auf Nachfrage amerikanischer Touristen behauptet, der grüne Hügel in Bayreuth sei „weit weg“. Heute schöpfe die Stadt aus dem Fundus der Region. Eine Stunde bis Bayreuth – und der amerikanische Tourist sagt: „Das ist ja nicht weiter als meine tägliche Fahrt zur Arbeit.“

Welche Aufgabe hat Kommunalpolitik?, fragte Maly und stellte zunächst klar: Der „Beauty-Contests in betriebswirtschaftlichen Aufgaben“ , wer die schönsten Straßen baut oder das größte Hallenbad, „kann es nicht sein“. Denn neben diesen „Pflichtaufgaben“ zähle doch, warum wir gern in unserer Stadt leben, warum wir Zumutungen wie nächtlichen Feier- oder Flughafenlärm in Kauf nehmen. Ein Stück Heimat zu vermitteln, Identität zu stiften oder „Lokalpatriotismus“, das sei die Aufgabe der Kommunalpolitik. Es lohne sich zu fragen: Wer sind wir? „Unsere Idee von der Stadt“, das „Bild von der Stadt“ weitergeben auch über den nächsten Wahltermin hinaus, so wie Buckreus angekündigt hatte.

Kufa eine feste Adresse

Zu den Kernfunktionen einer Stadt gehören neben Schutz und Sicherheit eben auch Heimat und Kultur (die Rother Kulturfabrik sei übrigens auch für viele Nürnberger eine feste Adresse für Kultur und Kabarett). „Aber erst durch die Region erschließt sich das Bild einer Stadt“, folgerte Maly und lobte Buckreus‘ Kooperationsideen. Auch die Metropolregion funktioniere nicht, „wenn nur Nürnberg Pirouetten dreht und die anderen Kommunen bloß zum freundlichen Applaus bestellt sind“.

Einen „sozialdemokratischen Betriebsunfall“ hatte SPD-Kreisvorsitzender Sven Ehrhardt in seiner Begrüßung das Nürnberger OB-Wahlergebnis von 1996 genannt, als das Amt an Ludwig Scholz von der CSU fiel. Sechs Jahre später habe Uli Maly mit seinem Wahlsieg für ein Happy End in Nürnberg gesorgt, schmunzelte Ehrhardt – und verband damit den Wunsch an Buckreus, dieses Happy End auch in Roth einzuleiten.

Doch der Nürnberger OB, sowohl für seine rhetorisch geschliffenen Spötteleien als auch für seine bescheidene Bodenständigkeit bekannt, ließ den Betriebsunfall nicht gelten: „Es war schon ein Debakel“, korrigierte er. Geholfen habe dann aber „schonungslose Analyse“ und „Demut“. Sich diese Demut als Stadtoberhaupt zu bewahren, dabei könnten kritische Menschen helfen – sowie eine Partnerin, wandte sich Maly direkt an Buckreus‘ Gattin, die immer wieder betont: „Zuhause bist Du nicht der Bürgermeister.“

CAROLA SCHERBEL

