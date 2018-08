Mann droht seiner Frau, sie mit einem Schwert zu zerstückeln

Familienstreit in Allersberg eskaliert - Polizei ermittelt gegen Mann - vor 17 Minuten

ALLERSBERG - Bereits am Donnerstag eskalierte ein Familienstreit in Allersberg völlig: Erst flog Besteck, wenig später drohte ein 43-Jähriger seiner Ehefrau mit einer Gewalttat. Die Polizei fand aber noch mehr in der Wohnung des Paares.

Passanten riefen die Polizei in die Wohnung in der Wittelsbacher Straße. Laut Polizei warf der 43-jährige Mann seiner Frau eine Gabel hinterher, die die 41-Jährige wohl an der Wade traf. Offenbar blieb die Frau zwar unverletzt - doch da eskalierte der Streit bereits völlig. Der Mann drohte seiner Gattin damit, sie mit einem Schwert zu zerstückeln.

Als die Polizei die Wohnung durchsuchte, fanden die Beamten neben einer Schreckschusspistole mit Munition, Anabolika und einem Teleskopschlagstock auch eben jenes Schwert. Alle Gegenstände wurden konfisiziert. Die Ermittlungen gegen den 43-Jährigen laufen.

