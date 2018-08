Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Georgensgmünd

GEORGENSGMÜND - Jede Hilfe kam zu spät: Bei einem Feuer in einer Wohnung in Georgensgmünd in der Nacht auf Sonntag starb ein 52-jähriger Mann noch vor Ort. Die Brandursache ist bislang völlig unklar.

Bei dem Brand in Georgensgmünd kam ein 52-jähriger Mann ums Leben. © NEWS5 / Fechner



Gegen 00.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei über einen Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Wiesenstraße in Georgensgmünd (Landkreis Roth) informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Roth und der Freiwilligen Feuerwehr Georgensgmünd schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses.

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren aus Georgensgmünd und den umliegenden Gemeinden hatte die Flammen zwar schnell im Griff, doch in der Wohnung im Dachgeschoss fanden die Einsatzkräfte eine leblose männliche Person. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 52-jährige Mann noch vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden vier Personen vorsorglich durch den Rettungsdienst betreut.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen am Brandort. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen des Fachkommissariats der Kriminalpolizei in Schwabach.

