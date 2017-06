Marcus Schattner deutscher Meister im Triathlon

Gründungsdatum: 1986

Mitgliederzahl: 350

Kurzbeschreibung: Die Triathlonabteilung wurde ursprünglich 1986 beim damaligen TSV Roth gegründet. Nach dem Zusammenschluss mit dem SC Roth, der den Rothseetriathlon 1989 das erste mal ausgetragen hatte, entstand im Jahr 2008 die Triathlonabteilung bei der TSG 08 Roth.



Der TSG 08 Roth in seiner Gesamtheit ist mit 2600 Mitgliedern der größte Verein im Landkreis Roth.

Triathlon besteht aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, in dieser Reihenfolge. Die Mitglieder der TSG 08 Roth Triathlon starten bei nationalen und internationalen Wettkämpfen von Sprintdistanz bis Langdistanz. Jugendförderung und Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit. Die Abteilung ist auch der Veranstalter des Rothsee-Triathlon-Festivals, das weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt ist. Die TSG-Athleten sind in der Triahtlon-Regionalliga Herren und in der Landesliga Herren vertreten. Bei den Damen gibt es einen Zusammenschluss mit dem TV Hilpoltstein, diese starten in der Landesliga.

Internet: http://www.triathlon-roth.de

Themenarchiv TSG 08 Roth Triathlon