Marie Rauscher ist die erste offizielle "Miss Roth"

WENDELSTEIN - Am Samstagabend gegen 20 Uhr durfte sie jubeln. In Wendelstein ist erstmals eine offizielle "Miss Roth" als schönste Frau des Landkreises gekürt worden.

Am Ende stand fest: Marie Rauscher ist die neue "Miss Roth". © Robert Schmitt

Siegerin Marie Rauscher stammt zwar nicht aus dem Landkreis. Die 20-jährige war aus Thierhaupten im Landkreis Augsburg angereist. Doch zwei waschechte Wendelsteinerinnen retteten auf den Plätzen die Ehre der Region. Platz zwei belegte die 24-jährige Studentin Jasmin Pauler. Auf Rang drei landete die 27-jährige Anna Lehmann. Alle drei dürfen damit an der Wahl zur Miss Bayern teilnehmen. Die Siegerin dort darf zur Wahl der Miss Germany fahren. Bei der Wahl in einer Wendelsteiner Eisdiele handelte sich um eine offizielle Veranstaltung der "Miss Germany Corporation".

