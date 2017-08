Marquardsholzer Zweite bei Feuerwehr-Trophy

Team der Feuerwehr bei internationalem Moutainbike-Rennen erfolgreich - vor 1 Stunde

MARQUARDSHOLZ - Ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Marquardsholz ist zu einer Übung der besonderen Art nach Bad Goisern aufgebrochen: Dort stellte sich die Wehr der internationalen Konkurrenz bei der Feuerwehr-Trophy.

Anton Glaser (Mi.) sowie Johann (lil.) und Alexander Gerner waren für die FF Marquardsholz bei der Feuerwehr-Trophy an den Start gegangen. © privat



Anton Glaser (Mi.) sowie Johann (lil.) und Alexander Gerner waren für die FF Marquardsholz bei der Feuerwehr-Trophy an den Start gegangen. Foto: privat



Diese Feuerwehrwertung findet im Rahmen der Salzkammergut-Trophy, einem internationalen Mountainbike-Rennen mit mehr als 5000 Startern auf acht verschiedenen Strecken, statt. Um 8 Uhr startete Anton Glaser bei strömendem Regen auf dem zweitlängsten Streckenabschnitt B mit 120 Kilometern Länge. Dabei mussten 3848 Höhenmeter überwunden werden.

Etwas später gingen Johann Gerner und Alexander Gerner in Obertraun auf die Strecke C, bei der 78 Kilometer Länge und 2446 Höhenmetern zu bewältigen waren. Das Ziel in Bad Goisern erreichte Alexander Gerner mit einer Zeit von 4 Stunden und 16 Minuten. Johann Gerner benötigte für diese Distanz eine Zeit von 4 Stunden und 49 Minuten.

Gespannt warteten die beiden auf ihren Feuerwehrkameraden Glaser, der nach 7 Stunden und 44 Minuten unter tosendem Beifall der zahlreichen Zuschauer die Ziellinie überquerte.

Die Auswertung der Kategorie "Team Feuerwehr" ergab den sensationellen zweiten Platz für die FF Marquardsholz. Den ersten Platz belegte die Berufsfeuerwehr Salzburg, der dritte Platz ging an die ebenfalls österreichische Feuerwehr aus Pisdorf. Neben den Feuerwehrkameraden aus Marquardsholz nahmen noch Felix Stier (Strecke C), Thorsten Hossner (Strecke C), Fabian Büttner (Strecke D) und Heinz Hartl (Strecke B) als weitere Starter aus Hilpoltstein an diesem Rennen teil.

hiz