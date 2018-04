Meckenhausen: Dachstuhl eines Stalles brannte lichterloh

Alle 74 Rinder wurden gerettet Schaden liegt bei 200 000 Euro - vor 1 Stunde

MECKENHAUSEN - In der Nacht zum Sonntag brannte der Dachstuhl eines Rinderstalles in Meckenhausen. Keiner der dort untergebrachten Bullen wurde durch das Feuer verletzt, es entstand jedoch Schaden in Höhe von 200 000 Euro.

200 000 Euro Schaden, aber alle Rinder gerettet. Das ist die Bilanz nach dem Brand eines Stalles in Meckenhausen. © Foto: news5/Fechner



200 000 Euro Schaden, aber alle Rinder gerettet. Das ist die Bilanz nach dem Brand eines Stalles in Meckenhausen. Foto: Foto: news5/Fechner



Die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei war gegen 1.45 Uhr über den Brand des Stallgebäudes informiert worden. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung stand der Dachstuhl bereits in Brand. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen.

Die 74 Tiere, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Stall befunden hatten, konnten rechtzeitig ins Freie getrieben werden und blieben unverletzt. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 200 000 Euro geschätzt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen noch in den frühen Morgenstunden die ersten Maßnahmen am Brandort. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden vom Fachkommissariat der Kripo Schwabach fortgeführt werden.

hiz