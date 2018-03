Meckenhausen: Einbruch misslungen

MECKENHAUSEN - Schon wieder waren Einbrecher unterwegs: Am Samstagabend versuchte ein Unbekannter in ein Wohnhaus im Hilpoltsteiner Ortsteil Meckenhausen einzubrechen.

Der Einbrecher probierte in der Zeit zwischen 17.50 und 20 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses (Meckenhausen F) gewaltsam zu öffnen. Die Tür wurde beschädigt, der Täter gelangte jedoch nicht in das Haus.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken sicherten am Tatort Spuren. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Schwabach. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die in Meckenhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Das Hinweistelefon der Polizei ist unter der Rufnummer (09 11) 21 12-33 33 erreichbar.

Erst am Mittwoch vergangener Woche gab es einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Meckenhausen.

