RAMSBERG - Wie eine Welle aus Musik, Licht und Farben brechen die Magischen Momente am Freitag, 1. September, über den Brombachsee herein. Eine Lasershow vom Deck der MS Brombachsee und ein musiksynchrones Höhenfeuerwerk tauchen fünf Standorte rund um den See in ein farbenprächtiges Leuchten.

Magische Momente sind am Freitag am Großen Brombachsee zu erwarten. Dem Publikum wird ein Meer aus Musik, Licht und Farben geboten. © Foto: Rainer Heubeck



Die Strände werden zur Vergnügungsmeile mit Live-Musik und vielfältigen kulinarischen Highlights. Laser. Kultur. Kulinarik. Unter dem bewährten Motto gehen die Magischen Momente am Brombachsee heuer zum dritten Mal an den Start. Kontrastreiches Musikalisches Angebot von Sixties-Sound bis Bayern-Rock Startschuss ist um 18 Uhr, dann wird an den fünf Bühnenstandorten die Musik aufgedreht. In Allmannsdorf etwa gibt es Alternative-Rock mit "Daily Grind", wohingegen "Champane" in Ramsberg eine moderne Form der Volksmusik zelebriert.

In Absberg an der Seespitz haben "The Confederates" ein Heimspiel und rocken den mitreißenden Sixties-Beatles-Sound. Die "Chubby Hedgehogs" heizen dem Publikum in Langlau mit einer rasanten Fahrt durch die Jahrzehnte und aktuellen Charts ein. In Enderndorf präsentiert die Band "Heaven in Hell" den Classic-Rock-Sound der 1980-er Jahre, während in der zweiten Area DJ Max del Sol an den Plattentellern steht und das jüngere Publikum mit Club-Sounds beschallt.

Die Lasershow: Ein Meer aus Musik, Licht und Farben. Der Fahrgast-Trimaran MS Brombachsee dient mit Schlager-DJ "Tom Nose" nicht nur als schwimmende Disco, sondern beherbergt auf dem Oberdeck mit der großen Laser-Anlage auch die Hauptattraktion der Magischen Momente. Mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21.10 Uhr legt die MS Brombachsee in Absberg-Seespitz an und dann beginnt die gut zwölfminütige Show. "Zeitreise" lautet das Motto der Vorführung, die Elemente aus dem Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" aufgreift.

Nach Absberg ist die Lasershow noch drei Maleam Großen Brombachsee zu sehen: Um 21.50 Uhr in Enderndorf, um 22.40 Uhr in Allmannsdorf und um 23.25 Uhr in Ramsberg. In Langlau, das am Kleinen Brombachsee liegt und daher mit dem Schiff nicht erreicht werden kann, findet gegen 21 und 23 Uhr eine eigene Lasershow statt.