Mehr Platz für 75 Schulkinder im Hort und in Kita

Roth: Bedarf stark gestiegen — Lösung für Eckersmühlen gefunden - 01.02.2017 16:07 Uhr

ROTH - Der Rother Stadtrat hat einstimmig dafür votiert, an der Grundschule Eckersmühlen einen Hort für 50 Schulkinder einzurichten, Träger soll die Diakonie Neuendettelsau sein. Zusätzliche sollen die 25 Plätze im städtischen Kindergarten und der Villa Regenbogen erhalten werden, um den Bedarf decken zu können. Bis „die Kuh vom Eis“ war, wie Bürgermeister Edelhäußer es ausdrückte, wurde sie allerdings von mehreren Richtungen gezogen: Anschuldigungen, Briefe, Treffen und die Suche nach einvernehmlichen Lösungen prägten die vergangenen Monate.

In diesem Trakt der Eckersmühlener Grundschule können nach Umbauarbeiten im Obergeschoss zwei Räume für einen Hort eingerichtet werden. © Foto: Elke Bodendörfer



Vor dem Stadtrat rollte Stefan Krick, der Leiter des Hauptamtes, die Geschichte der Hortsuche noch einmal auf: Früher gab es an der Grundschule Eckersmühlen eine Mittagsbetreuung für die Schulkinder. 2005/06 wurde die jedoch wegen zu geringer Anmeldezahlen aufgelöst (mindestens zwölf müssen es sein) und die verbleibenden Mädchen und Buben wurden nach Schulschluss in den beiden Kindergärten betreut. Für das Schuljahr 2016/17 meldeten plötzlich 18 Eltern ihre Kinder in der städtischen Kita dafür an (bisher waren höchstens zwölf in einem Raum im Obergeschoss betreut worden), und die Villa Regenbogen war mit 25 Schulkindern ebenfalls voll. Also musste schnell eine Lösung her. Übergangsweise durfte die Stadt für das Schuljahr bis Sommer 2017 einen Geräteraum in der städtischen Kita dafür nutzen.

Künftig aber ist, so Krick, ein Hort nötig, die Zahlen steigen. Derzeit gehe man von 48 Kindern aus, die betreut werden müssen – ohne dass bisher die Eltern der künftigen Erstklässler überhaupt befragt wurden.

Auf der Suche nach genügend Plätzen kam die Grundschule, früher Teilhauptschule, wieder ins Spiel – wo die Schülerzahl in den vergangenen zehn Jahren von 200 auf 121 gesunken ist, wie CSU-Stadträtin und Schulpflegerin Dr. Daniela von Schlenk ausführte. Die Stadt setzte Begehungen an mit Schulleiter Kaiser, mit Ilse Hoffinger vom Landratsamt und mit der Diakonie als möglichem Träger der Einrichtung. Was die Stadt aber nicht tat: Sie lud die Elternbeiräte der beiden Kitas – in denen bisher die Mittagsbetreuung stattfindet – nicht dazu ein, „weil zu dem Zeitpunkt noch gar keine Entscheidungen möglich waren“, wie Stefan Krick auf Nachfrage unserer Redaktion betonte. Einem Teil der Eltern hat dieses Vorgehen aber nicht gefallen: Nachdem sie von den Plänen erfahren hatten, beantragten die Eltern einen Gesprächstermin mit dem Bürgermeister, fühlten sich davon allerdings „nur unzureichend informiert“, wie der Elternbeirat Thomas Ischganeit dann in einem Brief an alle Stadträte beklagte.

„Maximale Intransparenz“

„Richtig und wichtig wäre gewesen“, schrieb er, alle Interessengruppen, also Elternbeiräte, Schul- und Kita-Leitungen sowie Träger „frühzeitig an einen Tisch zu holen und gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten“. Ischganeits Klage ging so weit, dass er in dem Brief, den er VOR einer Stadtratsentscheidung verschickte, von „maximaler Intransparenz“ sprach und dass „der Bürger quasi entmündigt“ werde. Auch Donald Trump und die AfD kamen in dem Schreiben noch vor („die selbsternannte politische Elite braucht sich nicht zu wundern, dass die Politikverdrossenheit unter den Bürgern immer mehr zunimmt“). Auf Nachfrage unserer Zeitung gestand der Elternvertreter dann zu, dass „wir Eltern ja nicht mitentscheiden, aber informiert werden wollen“. Bei einem zweiten Treffen hätten die städtischen Vertreter sich dann „durch die Blume entschuldigt“.

In der Sitzung stellte Stefan Krick vor, dass in der Grundschule nach den nötigen Umbauarbeiten im Obergeschoss zwei Räume zum Hort für 50 Kinder eingerichtet werden können. Und dass darüber hinaus die 25 bestehenden Betreuungsplätze in den Kitas erhalten bleiben. So können Eltern je nach Wunsch und Vorliebe entscheiden, ob ihre Tochter oder ihr Sohn nachmittags in der Schule oder in der Kita Hausaufgaben machen, spielen und toben.

Vor der Abstimmung betonte aber auch Dr. Daniela von Schlenk noch einmal Sinn und Ziel der Betreuung von Schulkindern: „An der Schule“ oder „in Schulnähe“ solle ein Hort sein, zitierte sie die Forderung der kommunalen Spitzenverbände. Zudem verwies die Schulpflegerin des Stadtrates darauf, dass die Stadt zwar für Kinder bis sechs Jahre eine Betreuungspflicht habe, der Hortplatz für die Schulkinder dagegen sei eine „freiwillige Leistung“. Trotzdem wolle man diese flächendeckend bieten, auch wenn die Stadt dafür pro Kind mehr als 2000 Euro jährlich bezahle. Der Ausbau von Hortplätzen sei auch wichtig, weil immer noch „je nach Elternhaus vielfach vorgegeben sei, welche Schule das Kind später besucht“.

„Der Bedarf wird weiter wachsen“, kündigte von Schlenk an – 398 Plätze biete die Stadt jetzt, in den nächsten Jahren müssten es bis zu 528 werden. Und von Raummangel in den Grundschulen könne man angesichts der rückläufigen Schülerzahlen in den vergangenen Jahren nicht sprechen.

Die Suche nach Plätzen für immer mehr Schüler bis zur sechsten Klasse, die nach Schulschluss betreut werden, „ob gemusst oder gewollt“, habe nun einen guten Abschluss gefunden, bedankte sich im Stadtrat denn auch die Eckersmühlener FW-Stadträtin Sonja Möller für die „tragfähige und ausbaufähige Lösung“.

SPD-Stadtrat Andreas Buckreus erfuhr auf Nachfrage, dass für die bisherigen Mitarbeiter der Mittagsbetreuung „alle Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung“ (Krick) bestehen, also niemand eine Kündigung befürchten müsse. Und sein Fraktionskollege Sven Ehrhardt betonte, „dass ein Hort für Schulkinder zwar keine tatsächliche, aber auf jeden Fall eine gefühlte Pflichtaufgabe der Stadt ist“. Als Pflicht solle sich dieser Aufgabe aber auch die „große Politik“ annehmen, mahnte Bürgermeister Ralph Edelhäußer angesichts des steigenden Bedarfs nach kostspieligen Hortplätzen. Bisher müssten immer die Kommunen dafür sorgen, dass „die Kuh vom Eis ist“. Für Eckersmühlen trifft das auf jeden Fall zu.

CAROLA SCHERBEL