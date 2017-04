Mehr Unfälle, weniger Verletzte in Roth

Statistik der Polizei: Vier Menschen starben 2016 im Straßenverkehr - vor 29 Minuten

ROTH - Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Roth ist die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent angestiegen. Neben Kleinunfällen ereigneten sich besonders viele Unfälle durch Wildwechsel. Bei Unfällen verletzt wurden 2016 aber weniger Personen.

Auch wenn sich die Anzahl der Unfälle 2016 erhöht hat, die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen nahm im Vergleich zu 2015 um 14,1 Prozent ab, so die Statistik der Polizei. © NEWS5 / Goppelt



Insgesamt ist die Anzahl leicht angestiegen, 2016 ereigneten sich 1380 Unfälle, im Jahr zuvor waren es 1345. Das hat die Polizeiinspektion Roth bei der Vorstellung der Verkehrsstatistik für das Jahr 2016 bekannt gegeben.

In 43 Fällen war die Unfallursache zu hohe Geschwindigkeit. Dabei fällt auf, dass nur in zwei Fällen die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde. Vielmehr war die Geschwindigkeit nicht an die Verkehrssituation angepasst.

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Wildunfälle auch 2016 weiter angestiegen. 408 Unfälle passierten durch Wild (plus drei Prozent). Die Tiere hätten sich an die Reflektoren gewöhnt und Autofahrer sind häufig unaufmerksam unterwegs, so Polizeidienststellenleiter André Sewald. Außerdem komme es immer häufiger zu Unfällen mit Biebern, Dachsen und Greifvögeln.

Auch wenn sich die Anzahl der Unfälle erhöht hat, die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen nahm im Vergleich zu 2015 um 14,1 Prozent ab. Ein Grund dafür sei, dass immer weniger alte Autos auf den Straßen unterwegs wären. Die Sicherheit läge bei gut ausgestatteten Neuwagen deutlich höher, sagt Sewald.

2016 kamen vier Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, im Jahr zuvor gab es keinen tödlichen Unfall. Bezogen auf die Zehn-Jahres-Bilanz liegt der Wert von 2016 aber im Durchschnitt.

Nachdem im Jahr 2015 mit 158 Fällen ein Rückgang der Unfälle mit Fahrerflucht registriert werden konnte, erhöhte sich die Zahl 2016 auf 215 Fälle. Die Dunkelziffer liegt dabei noch deutlich höher, da kleine Schäden nicht immer gemeldet werden. Bei den registrierten Unfallfluchten konnte fast ein Drittel der Fälle im Nachhinein aufgeklärt werden.

Ein starker Anstieg ist bei Fahrten unter Drogeneinfluss zu verzeichnen. Die Zahl der Fahrzeugführer, die unter Drogen erwischt wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Über 40 Fahrer konnte die Polizei Roth stoppen. "Es gibt zwar nicht mehr Kontrollen, aber es werden dabei immer mehr Personen ertappt, da wir mittlerweile einen besseren Blick dafür haben und durch Vortests und mehr Erfahrung Fahrer unter Drogeneinfluss schneller erkennen", erklärt Sewald.

