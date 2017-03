Messer in den Hals gerammt

Sechs Jahre Haft: Mann verletzte Freundin schwer - vor 1 Stunde

ROTH - Er stach seiner Lebensgefährtin in den Hals – nun muss ein Koch aus Roth (49) wegen gefährlicher Körperverletzung sechs Jahre Freiheitsstrafe verbüßen. ROTH — Es war die Liebe, die den Koch (49) vor gut zwei Jahren zum Umzug von München nach Mittelfranken bewegte — in Roth, so glaubte er, habe er die Liebe seines Lebens gefunden. Vor Jahrzehnten war er als Vertragsarbeiter aus Angola in die damalige DDR gekommen.

Seit Mitte Januar begegneten sich der Angeklagte Badu B. (alle Namen geändert) und die Zeugin Lisbeth A. (44) nur vor dem Schwurgericht des Landgerichts Nürnberg-Fürth, und einig sind sie sich nur noch in einem Punkt: Ihre Beziehung war im Februar 2016 bereits zerrüttet.

Am 5. Februar gegen 10 Uhr eskalierte zwischen den beiden ein Streit. Die dreifache Mutter hatte an jenem Morgen den Wocheneinkauf erledigt, und als sie gegen 10 Uhr wieder zu Hause eintraf, ärgerte sie sich über einen dreckigen Küchenboden. Sie verdächtigte zunächst ihre Kinder, dann hörte sie, dass Badu B. Öl verschüttet und es nicht aufgewischt hatte. Der Streit endete in einem Blutbad: Badu B. stieß Lisbeth A. ein Küchenmesser in den Hals, verletzte dabei ihre Hauptschlagader. Die Frau flüchtete zu ihrer Nachbarin.

Bis heute leidet sie unter den Folgen der Verletzungen: Zehn Tage lag sie im künstlichen Koma, in ihrer linken Hand habe sie kein Gefühl mehr, ihre Stimmbänder erlitten bleibende Schäden: Als sie vor Gericht aussagt, muss sie sich immer wieder räuspern.

Badu B., er sitzt seit Februar in U-Haft, bestreitet den Angriff, behauptet vor Gericht, dass Lisbeth A. auf ihn losgegangen sei, es zu ihren Verletzungen nur deshalb kam, weil sie ihn attackiert habe. Tatsächlich hatte auch der Angeklagte Schnittverletzungen am Arm.

Doch fest steht: B.s Version passt nicht zu seinem Verletzungsbild – dagegen wertet der Rechtsmediziner Lisbeth A.s Wunden an ihrer Hand als Abwehrverletzungen, der Stich in ihren Hals kann nur durch einen von oben geführten Angriff entstanden sein.

Doch fest steht auch: Als das Blut aus Lisbeth A.s Hals schoss – Badu B. hatte ihre Hauptschlagader verletzt – hätte er die Frau nur festhalten, an einer Flucht hindern müssen, damit sie verblutet. Er hätte auch erneut zustechen können. Doch Badu B. hat all dies nicht gemacht. Er ließ zu, dass sie aus der Wohnung flüchtete, er wählte schließlich selbst den Notruf. Die Schwurgerichtskammer nimmt deshalb seinen Rücktritt vom versuchten Totschlag an, Badu B. wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

ULRIKE LÖW