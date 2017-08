Meterhohe Flammen: Sechs Verletzte bei Brand in Roth

ROTH - Beim Brand eines Wohnhauses in der Innenstadt von Roth sind am Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Morgen im Dachgeschoss des zweistöckigen Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte.

Gleich neben dem Rother Rathaus brannte in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnhaus. © Gsänger



Gleich neben dem Rother Rathaus brannte in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnhaus. Foto: Gsänger



"Eine Person wurde mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet", sagte ein Polizeisprecher. Alle 18 Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sechs Menschen erlitten dennoch Rauchgasvergiftungen. Kurz nach 3 Uhr war in dem älteren Wohn- und Geschäftshaus mitten in der Altstadt von Roth, gleich gegenüber von Rathaus und Kirche, aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Roth und den Ortsteilen waren über zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Das Wohnhaus ist unbewohnbar, Teile des Dachgeschosses sind eingestürzt. Nach Schätzung der Polizei ist ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden.

Dieser Artikel wurde um 8.48 Uhr aktualisiert.

Detlef Gsänger, dpa E-Mail