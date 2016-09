„Miss Roth“ in Abendkleid und Bikini auf dem lila Laufsteg

Mit Marie Rauscher kommt die schönste Frau im Landkreis Roth allerdings aus dem Landkreis Ansbach — Neuauflage in einem Jahr

WENDELSTEIN - In Wendelstein ist am Samstag erstmals eine offizielle „Miss Roth“ als schönste Frau des Landkreises gekürt worden. Siegerin Marie Rauscher stammt zwar nicht aus dem Landkreis. Die 20-Jährige war aus Thierhaupten im Landkreis Augsburg angereist. Doch zwei waschechte Wendelsteinerinnen retteten die Ehre der Region. Platz zwei belegte die 24-jährige Studentin Jasmin Pauler. Auf Rang drei landete die 27-jährige Anna Lehmann.

Wer ist die Schönste im Landkreis? Zehn junge Damen bewarben sich um den Titel „Miss Roth“, am Ende siegte Marie Rauscher, die aus dem Landkreis Augsburg kommt... © Foto: Robert Schmitt



Alle drei dürfen damit an der Wahl zur Miss Bayern teilnehmen. Die Siegerin dort reist zur Kür der Miss Germany. Bei der Wahl in der Wendelsteiner Eisdiele „Santiago" handelte sich um eine offizielle Veranstaltung der „Miss Germany Corporation“. Monika Gruber, Chefin der „Schönheitsstube", hatte sie nach Wendelstein geholt und selbstständig organisiert. Sie strebt nach Wiederholung. „Nächstes Jahr soll es auch wieder eine Miss Roth geben“, kündigte Gruber an.

Mitglieder der Jury waren der Rednitzhembacher Friseur Marcel Schneider, Wendelsteins Bürgermeister Werner Langhans, der amtierende Mister Roth Chris Brückner, Bachelor-Teilnehmerin Maggie Wilhelm und die Designerin Lydia Walter.

Geduldige Zaungäste

Zehn junge Damen im Alter zwischen 18 und 27 Jahren stellten sich den kritischen Augen der Jury. Im ersten Durchgang trugen sie jeweils ein Abendkleid eigener Wahl. Bei der zweiten Präsentation auf dem lila Laufsteg trat jede Miss-Bewerberin mit dem gleichen Bikini auf.

Die Jury arbeitete gründlich und blitzschnell. Marie Rauscher gewann mit deutlichem Vorsprung. Insgesamt waren Stimmung und Atmosphäre ganz wunderbar und das Interesse groß. Neben mehreren regionalen Zeitungen hatte auch ein Online-Portal Interesse an der Veranstaltung. Zahlreiche Neugierige hatten im Garten des „Santiago" keinen Platz mehr gefunden. Sie beobachteten das Schaulaufen und die Wahl als geduldige Zaungäste.

Der Jubel war groß, als die drei Erstplatzierten in einer Kutsche Platz nahmen, um sich huldvoll lächelnd und graziös winkend Wendelstein zu präsentieren.

