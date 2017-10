Mit 125 Jahren noch überaus bewegungsfreudig

Seniorenbeirat feiert mit Awo und VdK Hilpoltstein gemeinsames Jubiläum beim "Bayern Plus"-Tanznachmittag - vor 49 Minuten

HILPOLTSTEIN - Der Seniorenbeirat in Hilpoltstein feiert sein erstes Vierteljahrhundert, der Awo-Ortsverband seinen 30. Geburtstag und der VdK Bayern kann 2017 schon auf sieben Jahrzehnte seines Bestehens zurückblicken: Zusammen wurde man satte 125.

Party pur. Und der Rock dreht sich im Rhythmus der Musik.



Party pur. Und der Rock dreht sich im Rhythmus der Musik.



Ein Dreifachjubiläum, das es gebührend in der Stadthalle zu feiern galt. Die Federführung des Tanznachmittags übernahm dabei die digitale Schlagerwelle des Bayerischen Rundfunks.

"Bayern plus tanzt" nannte sich denn auch das Motto, dem zahlreiche Gäste gefolgt waren. 600 Besucher hatten sich die – kostenlosen – Eintrittskarten schon im Vorfeld gesichert, für 700 Personen war die Halle bestuhlt, viele Plätze blieben nicht frei. Sie leerten sich nur dann recht schnell, wenn zum Tanz aufgespielt wurde. Aufpeitschende Motivationen brauchte es hier nicht.

Beim ersten Takt der als Oktoberfestband bekannten "Cagey Strings" füllte sich die Tanzfläche, Pausen gab es so gut wie gar keine. "Ihr habt ja eine tolle Kondition!", so das Lob von Petra Mentner, die nicht nur so manche Sendung, sondern auch die Tanzveranstaltungen des Senders moderiert. Sie durfte gleich zu Beginn Blumen in Empfang nehmen, gemeinsam mit Gerda Schlickenrieder, Veranstaltungsbeauftragte bei Bayern plus.

Dank an Organisatoren

Denn die Vertreter der drei Jubelorganisationen wussten sich natürlich glücklich zu schätzen, dass sie die Organisation der Jubelveranstaltung nicht hauptverantwortlich stemmen mussten. Des Dankes der Vorsitzenden Monika Bergauer (Seniorenbeirat) und Karlheinz Quiring (VdK) sowie von Frank Walter Krebel (Leiter des Awo-Kompetenzzentrums in der Burgstadt) konnten sich die beiden Damen sicher sein.

Die Idee zu dem gemeinsamen Jubiläums-Tanznachmittag wurde am vergangenen Weihnachtsmarkt geboren, als Patrick Lindner in Hilpoltstein zu Gast war. Ihn wollte man auch zu einem Auftritt in der Stadthalle gewinnen. Da er auch des Öfteren im Rahmen von "Bayern plus tanzt" unterwegs ist, verwies er auf jene Veranstaltungsreihe, im eigenen Terminkalender fand sich leider kein weißer Fleck zur rechten Zeit mehr.

So musste man zwar ohne ihn Vorlieb nehmen, doch durften sich die Gäste dafür des Auftritts eines echten Shooting Stars erfreuen: Tom Mandl. Der "liefert gerade einen Hit nach dem andern", kündigte ihn Mentner an. In Hilpoltstein überraschte der sonst Glattrasierte die Besucher mit üppigem "Gemüse im Gesicht". Aber "den Bart brauche ich fürs Theater".

Schokoherzen für Star

In der Stadthalle hielt es ihn nicht lange auf der Bühne. Schon beim anfänglichen Schlagermedley schwang er sich durch die Reihen des Publikums. Nach dem Anheizen besann er sich auf eigene Stücke wie "Amore mio" (auf deutsch), worauf ihm gleich ein paar Schokoherzen zuflogen. "Ich bin ein Mann zum Küssen" behauptete er im nächsten Stück, das er mit dem nächsten vermeintlich kommentierte: "Piraten küssen besser". Auch sein aktueller Hit dreht sich um diese Liebesgeste: "Schuld war der heiße Sommerkuss". Das Lied im wuchtigen Dance-Floor-Sound feierte in Hilpoltstein seine Live-Premiere, wie Mandl verriet. Es kam bestens an, vor allem bei dem aus dem Raum München angereisten Fanclub. Das Einzugsgebiet der Veranstaltung sprengte den Rahmen des Landkreises auch in die anderen Himmelsrichtungen.

Im Schlussdrittel seines Auftritts feierte Mandl die ganz Großen des Metiers. Mit Rex Gildo lud er zur "Fiesta Mexicana" und zum letzten Sirtaki, mit Peter Alexander in die kleine Kneipe im großen Saal. Von ihm stammt auch sein Lieblingslied "Pedro", besser bekannt durch die ersten Zeilen: "Mandolinen um Mitternacht".

91-jährige Texterin

Dass man auch im hohen Alter mit geistiger Fitness noch viel bewegen kann, machte er mit dem Verweis auf seine 91-jährige Texterin Irma Holder deutlich, die auch für andere Stars wie Helene Fischer schreibt. Nichtsdestotrotz waren es beileibe nicht nur Senioren, die den Tanznachmittag besuchten, sondern es fanden sich verschiedene Altersgruppen hier ein. Eine große Polonaise durch den Saal, von Mentner angeführt, krönte den Auftritt Mandls.

Sie bewunderte das "Leoparden- und Zebra-Outfit" der "Cagey Strings", die zu den Tanzeinlagen der hiesigen Tanzschule Pietzner aufspielten. Chefin Corinna Wettemann ließ es ihre fünf Tanzpaare erst einmal vormachen, wie es geht. Dann durften die Besucher selbst mitmachen. Wettemann gelang es gekonnt, den Gästen in Windeseile die nötigen Schritte beizubringen und mit kurzen Kommandos an sie zu erinnern: "1,2, tipp, 1,2, die Dame vor!" Dazu gab es den Beatles-Klassiker "Obladi, Oblada" erst langsam, dann etwas schneller.

Auch beim Line Dance wurde nicht gekniffen. "Hier haben einfach alle Lust sich zu bewegen...", so das Lob der Musiker.

Und das der Moderatorin galt zudem Hilpoltstein selbst: Es sei "eine der entzückendsten Städte Bayerns, das sagen auch die Kollegen aus dem Süden", so Mentner.

JÜRGEN LEYKAMM