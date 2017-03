Mit 190 Sachen auf der B 466 bei Abenberg geblitzt

Einsamer Spitzenreiter der Verkehrskontrolle muss für drei Monate seinen Führerschein abgeben - vor 1 Stunde

ABENBERG - Fast doppelt so schnell wie erlaubt – mit 190 Kilometer pro Stunde – ist ein Autofahrer auf der B 466 in eine Geschwindigkeitskontrolle gerast.

Die Polizei kontrollierte am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 466 in Richtung Gunzenhausen auf Höhe Abenberg die Geschwindigkeit der Autofahrer. Ein Mann war mit 190 statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde unterwegs. Neben einigen Hundert Euro Bußgeld und einem Punkteeintrag in Flensburg wird der Mann vor allem den Platz hinter dem Steuer ein Vierteljahr lang anderen überlassen müssen, so die Polizei.

Von jenem Einzelfall einmal abgesehen, kann sich das Gesamtergebnis der Messung nämlich durchaus sehen lassen, meint die Polizei: Von fast 1500 überprüften Fahrzeugen waren letztlich nur gut drei Dutzend wirklich zu schnell, wobei der Bußgeldkatalog für die überwiegende Anzahl der Verstöße noch ein Verwarnungsgeld als ausreichend vorsieht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.