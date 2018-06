Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Bayerisches Jugendfilmfestival in der Kulturfabrik Roth Dass beim Film nicht alles echt ist, weiß jedes Kind! Aber wie genau da getrickst, gearbeitet und gezaubert wird, das gab’s zum Auftakt der Bayerischen Kinder- und Jugendfilmtage bei den Kinder-Workshops zu sehen und – natürlich! – auszuprobieren. Schon am Donnerstag hieß es dazu in der Kulturfabrik: Volles Haus! Am Sonntag werden die Filmpreisträger geehrt.